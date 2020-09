Corona-Ampel: Wien und Innsbruck orange, Oberösterreich großteils gelb

Die Ampel-Kommission hat am Montagabend nach stundenlanger Debatte die Empfehlung beschlossen, erstmals Bezirke auf orange zu schalten. Davon betroffen sind Wien, Innsbruck-Stadt, Kufstein, Dornbirn, Bludenz, Mödling und Neunkirchen, hieß es seitens eines Kommissionsmitglieds.

Oberösterreich wird - bis auf die Innviertler Bezirke Braunau, Ried und Schärding - auf Gelb geschaltet. Weitere Gelb-Schaltungen in den Bundesländern:

Vorarlberg: Bregenz und Feldkirch

Bregenz und Feldkirch Tirol: Innsbruck-Land, Landeck, Schwaz

Innsbruck-Land, Landeck, Schwaz Steiermark: Graz, Graz Umgebung, Deutschlandsberg

Graz, Graz Umgebung, Deutschlandsberg Niederösterreich: St. Pölten, Wiener Neustadt, Baden, Bruck, Gänserndorf, Korneuburg, Krems, Lilienfeld, Mistelbach, Zwettl

Salzburg, Kärnten und das Burgenland bleiben weiterhin grün.

Was Orange bedeutet

Grundsätzlich sieht die Corona-Ampel starke Einschränkungen vor. Dem Vernehmen nach drängt die Kommission aber nicht auf die vorgesehenen Maßnahmen.

Orange könnte größeren Einfluss auf Veranstaltungen haben. Bei Events mit zugewiesenen Sitzplätzen in geschlossenen Räumen wären zumindest laut den Plänen bei der Präsentation der Ampel maximal 250 Personen erlaubt (im Freien: 500), ohne zugewiesene Sitzplätze 25 (50). Besucher müssten Mund-Nasen-Schutz tragen - auch am Fixplatz und bei Open Airs.

Größere Auswirkungen könnte die Orange-Färbung auch an Schulen haben, wo nicht nur der Musik-Unterricht fallen dürfte sondern in Oberstufen-Klassen von den Schulen auch Homeschooling verordnet werden könnte. Für die Gastronomie unangenehm ist, dass die Sperrstunde um eine Stunde auf Mitternacht vorverlegt werden dürfte.

Kommissionsleiter Ulrich Herzog hatte am Wochenende u.a. angekündigt, man werde sich nun auch die Städtemodelle genauer ansehen. Der Berufs- und der Bildungsverkehr müsse in das Ampel-System miteinbezogen werden. In einem ZiB2-Interview sagte Herzog, dass nicht anzunehmen sei, dass ganz Österreich kommende Woche Orange sei, jedoch habe es in der Kommission eine "intensive Diskussion" darüber gegeben, ob es sinnvoll sei, ganz Österreich auf Gelb zu stellen.

"Erwarte klare und konkrete Anweisungen"

Innsbrucks Bürgermeister Georg Willi hat schon vor den Beratungen der Corona-Kommission mit einer Orange-Schaltung seiner Stadt gerechnet. Die Entscheidung sei noch nicht gefallen, aber die "Zeichen stehen auf Orange", sagte Willi.

Der Bürgermeister erwartete sich jedenfalls im Falle einer Orange-Schaltung - "damit sich die Leute auskennen" - "klare und konkrete Anweisungen", welche zusätzlichen Maßnahmen damit einhergehen würden. Denn er frage sich auch: "Was zusätzlich zu Gelb kommt jetzt noch?" Schließlich habe es bereits mit der Ampelschaltung auf Grün Einschränkungen wie Masken in den Geschäften gegeben.

In Innsbruck waren mit Stand Montagabend 239 Personen mit dem Virus infiziert. In ganz Tirol waren es 672. Montagvormittag hatten die Verantwortlichen betont, für die kommenden Herausforderungen gut gerüstet zu sein. Die Zahlen in Innsbruck seien zwar hoch, jedoch gut einzugrenzen und auch die Kontaktpersonen könnten aktuell gut erfasst werden. Willi hatte sich zudem zuversichtlich gezeigt, dass die Landeshauptstadt mittelfristig in Sachen Ampel "wieder in die grüne Liga aufsteigen" werde.

Vorerst nicht abrufbar waren die auf der Homepage zur Corona-Ampel aufgeführten Maßnahmen. Seit Montag gilt nun aber österreichweit eine abgemilderte Variante einer Regelung, die zuvor unter "Orange" - dritte Stufe, "hohes Risiko" - zu finden gewesen war, etwa keine Gastro-Konsumation mehr im Stehen - also an Bars - für Gäste und Maskenschutz für das Servierpersonal.

