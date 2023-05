Ambulanzgebühr: "Kommt nicht in Frage"

Wer nicht ein entsprechendes Schreiben eines Haus- oder Facharztes bzw. der Gesundheitshotline vorweisen kann, soll nach Vorstellungen Mayers sämtliche in einer Spitalsambulanz anfallenden Kosten – das kann bis zu mehreren tausend Euro gehen – für Untersuchungen und Behandlungen selbst bezahlen, und das ohne Deckelung. "Kommt überhaupt nicht in Frage", reagierte Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne). Er halte von einer Ambulanzgebühr "gar nichts".

Die Bundes-Ärztekammer selbst wies darauf hin, dass nicht sie selbst dies verlange, sondern bisher nur die Kurie. Aus der Ärztekammer für Wien kam offener Widerstand: "Es kann nicht sein, dass man Patienten dafür bestraft, dass die Lenkung von Patientenströmen im Gesundheitswesen nicht funktioniert", sagte der geschäftsführende Vizepräsident Stefan Ferenci.

"Ein Schlag ins Gesicht"

Der Vorstoß Mayers sei "zynisch", sagt auch SP-Gesundheitssprecher Peter Binder. "Während den meisten Ärzten das Wohl ihrer Patienten am Herzen liegt, scheint dieses den Funktionären der Kammer völlig egal zu sein."

Kritik übte Binder auch an LH-Stellvertreterin und Gesundheitsreferentin Christine Haberlander (VP). Sie hatte in den OÖN gesagt, dass Spitäler keine Auffangbecken für die medizinische Versorgung seien. Das sei angesichts der angespannten Lage außerhalb der Spitäler "ein harter Schlag ins Gesicht der Betroffenen", so Binder. Diese würden etwa für Behandlungen, die nur in Spitälern möglich sind, bis zu ein Jahr auf einen Termin warten.

