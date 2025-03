Am Rosenmontag wird erste schwarz-rot-pinke Regierung angelobt

Nur wenige Minuten nach dem positiven Votum der Neos-Mitglieder zum schwarz-rot-pinken Koalitionspaket war sie Sonntagnachmittag da: die Einladung zur Angelobung der neuen Bundesregierung.

Diese wird am morgigen Rosenmontag um 11 Uhr im Maria-Theresien-Zimmer der Präsidentschaftskanzlei von Bundespräsident Alexander Van der Bellen vollzogen. Im Anschluss daran – gegen 12.40 Uhr – findet im Bundeskanzleramt die Staffelübergabe von Interimskanzler Alexander Schallenberg an seinen Parteikollegen, VP-Chef Christian Stocker (ein Porträt lesen Sie hier), statt.

Van der Bellen soll dieses Wochenende für Gespräche mit den neuen Regierungsmitgliedern genutzt haben. Bisher hat er erst einmal mit den Freiheitlichen Johann Gudenus und Harald Vilimsky zwei potenzielle Ministerkandidaten auf diesem informellen Weg abgelehnt.

155 Tage seit der Wahl

Nie hat eine Koalitionssuche länger gedauert, mit der heutigen Angelobung sind bereits 155 Tage seit der Nationalratswahl am 29. September ins Land gezogen. Van der Bellen war anfangs angekreidet worden, dass er den Regierungsbildungsauftrag an VP-Chef Karl Nehammer und nicht an Wahlgewinner Herbert Kickl (FP) vergeben hatte. Nach dem ersten Scheitern der Gespräche von ÖVP, SPÖ und Neos Anfang Jänner war Kickl am Zug. Nach dem Platzen der blau-schwarzen Gespräche wurde diese Dreierkoalition ohne offiziellen Auftrag des Präsidenten gebildet.

Van der Bellen versieht seine Angelobungen meist mit einer Ansprache, es ist davon auszugehen, dass er dies auch heute tun wird. Die Hofburg bietet entsprechend Platz: Zur Angelobung der insgesamt 21 Mitglieder der VP-SP-Neos-Regierung mit Stocker an der Spitze werden auch die Familienmitglieder erwartet.

