Am Montag erhält ÖVP-Chef Kurz den Auftrag zur Regierungsbildung

Durchschnittlich 61 Tage dauerte eine Regierungsbildung in der Zweiten Republik. Dass es auch diesmal so schnell gehen wird, glaubt keiner der Beteiligten.

Den Auftrag, für eine neue Bundesregierung zu sorgen, bekommt ÖVP-Obmann und Ex-Kanzler Sebastian Kurz am Montag. Bundespräsident Alexander Van der Bellen empfängt ihn um 10 Uhr in der Hofburg. Eine Stunde später soll der Wunsch des Präsidenten offiziell verkündet werden.

Die Gespräche von Kurz mit den Parteiobleuten werden in der Reihenfolge der Stärke der Parteien stattfinden: SPÖ zuerst, dann FPÖ, Grüne, zuletzt die Neos.

ÖVP-intern geht man davon aus, dass nach diesen "Sondierungen" die Grünen erster Ansprechpartner sein werden. Denn die SPÖ ist mit ihrer Selbstfindung beschäftigt, die FPÖ sagt, sie wolle in Opposition gehen, mit den Neos ist keine Zweier-Koalition möglich.

Bei den Grünen kam gestern der erweiterte Bundesvorstand in Wien zusammen, um auf das Comeback der Umweltpartei anzustoßen und das weitere Vorgehen zu besprechen.

"Bestreiten im besten Sinn"

Beschlüsse wurden nicht gefasst, betonte Bundessprecher Werner Kogler beim Treffen im Volksbildungshaus Urania. Sollte Kurz über eine Regierungsbeteiligung reden wollen, werde man nicht flüchten, sondern die Gespräche "bestreiten im besten Sinn des Wortes". Auch Wahlkampfleiter Thimo Fiesel sagte: "Wir sind bereit für ernsthafte Sondierungen."

Im Vordergrund standen bei der Sitzung jene Landesorganisationen, die demnächst Landtagswahlen haben. Johannes Rauch aus Vorarlberg (Wahl am 13. Oktober) will die Beteiligung an der Landesregierung fortsetzen. Man müsse Klimaschutz, Wirtschaftlichkeit und soziale Gerechtigkeit vereinen – "wir sind die einzigen, die das unter einen Hut bekommen".

Die Steirerin Sandra Krautwaschl (Wahltag ist der 24. November) sprach vom "Motivationsturbo" der Nationalratswahl.

Neu im Nationalratspräsidium

Früher als eine neue Bundesregierung gibt es den neuen Nationalrat. Angelobt werden die 183 Abgeordneten am 23. Oktober.

Dabei wird auch das Nationalratspräsidium gewählt. Nationalratspräsident bleibt wohl Wolfgang Sobotka (ÖVP). Zweite Präsidentin wird wieder Doris Bures (SPÖ). Die FPÖ schlägt Norbert Hofer als Dritten Präsidenten vor; bisher hatte die Linzerin Anneliese Kitzmüller dieses Amt inne.

Artikel von Christoph Kotanko Redakteur Innenpolitik c.kotanko@nachrichten.at