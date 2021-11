"Meiner Einschätzung nach werden wir an einem Lockdown in Oberösterreich und Salzburg nicht mehr vorbeikommen. Am besten wäre ein totaler Lockdown – die Geimpften mitgefangen mit den Ungeimpften." Seit 8. November gilt in Österreich die 2G-Regel (Zutritt nur für Geimpfte und Genesene in bestimmten Bereichen) – faktisch die Vorstufe zum Lockdown für Ungeimpfte. Da die Ansteckungszyklen der Deltavariante mit vier bis fünf Tagen kürzer sind als jene der Stammvariante, muss man nicht