Das Wort „Asyl“ kommt in der Europäischen Menschenrechtskonvention gar nicht vor. Dennoch will VP-Klubchef August Wöginger diesen Vertrag im Kontext von Asyl und Migration „überarbeiten“. Was das bedeuten soll, hat Wöginger nicht erklärt. Verfassungsjuristen bezweifeln, dass sich der Innviertler ÖAAB-Mann in der Materie auskennt. Ein Änderungsprotokoll müsste nicht nur innerösterreichisch, sondern von allen 47 Mitgliedsstaaten ratifiziert werden. Das ist ausgeschlossen.