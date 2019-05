"Als Innenminister hat man viele Möglichkeiten"

"Enthüllungen, die das Ibiza-Video verblassen lassen", kündigte Herbert Kickl, bis vergangene Woche Innenminister und nun wieder FP-Klubobmann, am Montag an. Er deutete eine Verbindung des Verfassungsschutzes (BVT) mit dem Video an. Allerdings ohne konkrete Hinweise zu nennen. Ex-Kanzler Sebastian Kurz (VP) dazu: "Jetzt wird von vielen versucht, Verschwörungstheorien unter das Volk zu bringen und damit zu verschleiern, worum es wirklich geht."

Im Innenministerium nimmt man Kickls Ankündigung gelassen zur Kenntnis. Das BVT habe nichts mit dem Video zu tun, davon ist man überzeugt. Stoff für die Gerüchteküche gibt es aber genug: Hat die umstrittene Hausdurchsuchung nur stattgefunden, um das Video zu finden?

Zur Erinnerung: Nur wenige Wochen nach der Regierungsbildung fand im Verfassungsamt eine Razzia statt, deren Ziel noch immer unklar ist. Kickl und sein Generalsekretär Peter Goldgruber haben die Ermittlungen zumindest intensiv begleitet. Diese sind mittlerweile großteils eingestellt, Suspendierungen aufgehoben.

Blaue Koalitionsbedingung

Was blieb: Die Geheimdienste anderer Länder haben kaum noch Informationen an Österreich weitergegeben. "Mit dem Video wird das jetzt auch nicht besser", so die einhellige Meinung im Innenministerium. Dass nun ein Experte dem Ministerium vorstehen soll, sieht man pragmatisch: "Die Arbeit machen sowieso die Beamten."

Weniger gelassen sehen ÖVP und FPÖ die Frage, wer dem Innenressort vorsteht. Immerhin war ein blauer Innenminister für die FPÖ 2017 Koalitionsbedingung. Und vergangene Woche legte die blaue Regierungsmannschaft geschlossen ihr Amt zurück, weil man nicht akzeptieren wollte, dass Kickl das Ministerium abgeben sollte. Die ÖVP bemüht sich zwar, einen Zusammenhang zwischen der Frage, wer Innenminister ist, und dem Ibiza-Video herzustellen. Tatsächlich ging es wohl auch darum, auf die wachsende Kritik an Kickl zu reagieren.

"Viele haben Kurz gewarnt"

"Schon vor der Regierungsbildung haben viele Sebastian Kurz davor gewarnt, einen FPÖ-Innenminister zu akzeptieren", so ein führender Beamter: "Als Innenminister hat man viele Möglichkeiten – zur Informationsbeschaffung und um die Stimmung im Land zu prägen. Sicherheit ist für die Menschen ein wichtiges Thema."

Kickl agierte im Innenministerium nicht mit Samthandschuhen. Das zeigte nicht nur die Razzia, sondern auch die umstrittene E-Mail über den Umgang mit Medien ("auf das Nötigste beschränken"), der geplante Umbau des BVT, sowie die – gescheiterte – Bestellung von Goldgruber als Generaldirektor für öffentliche Sicherheit.

Sollte es nach der Wahl im Herbst zu Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP und FPÖ kommen, wird die Entscheidung, wer das Innenministerium bekommt, zur Gretchenfrage. (gana)

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Ibiza-Affäre Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.