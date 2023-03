"Alles richtig gemacht": Die denkwürdigsten Corona-Zitate zum Jahrestag

Es war wohl die Ironie des Schicksals, dass sich viele Befürchtungen rund um das Coronavirus ausgerechnet an einem Freitag, dem 13. bestätigt haben. Die erst vor kurzem vereidigte türkis-grüne Bundesregierung trat am 13. März 2020 vor die Presse, um Maßnahmen gegen das damals noch neuartige Virus zu verkünden. “Ab Montag müssen wir unser soziales Leben auf ein Minimum reduzieren", gab der damalige Bundeskanzler Sebastian Kurz bekannt - und meinte damit unter anderem die Schließung von "nicht versorgungsnotwendigen Geschäften".

Es sollte im Jahr 2020 nicht die einzige bemerkenswerte Aussage eines heimischen Politikers zum Coronavirus bleiben, denn Regierungs-Pressekonferenzen über neue Maßnahmen standen von diesem Moment an praktisch an der Tagesordnung. Grund genug also, drei Jahre nach der Verkündung des ersten Lockdowns noch einmal an bemerkenswerte Zitate zu erinnern:

„Es wird natürlich keine Ausgangssperren geben.“

Vor jener Pressekonferenz am 13. März kursierte das Gerücht, die Regierung würde eine Ausgangssperre verhängen oder alle Geschäfte in Österreich schließen. Diese Behauptung entkräftete der damalige Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) und warnte stattdessen vor "Fake News". Doch bereits zwei Tage später wurde eine "Ausgangsbeschränkung" verhängt, die am 16. März auch in Kraft trat.

"Die Behörden haben alles richtig gemacht."

Einer der wohl legendärsten Sager zu Beginn der Corona-Zeit kam von Tirols Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg (ÖVP). Am 16. März war der VP-Politiker bei Armin Wolf in der ZiB 2 zu Gast und sah sich mit kritischen Fragen zur Causa Ischgl konfrontiert. Denn im Nobel-Skigebiet im Paznauntal haben sich bereits hunderte Urlauber mit dem Virus infiziert, die Ausbreitung in ganz Europa wurde dadurch massiv beschleunigt. Trotzdem betonte Tilg im Gespräch gebetsmühlenartig, dass die Behörden alles richtig gemacht hätten. Das Interview wurde zum Sinnbild für die ausbaufähige Tiroler Krisenkommunikation.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

„Wir werden auch in Österreich bald die Situation haben, dass jeder irgendjemanden kennt, der an Corona verstorben ist."

In einer "ZiB"-Spezial betonte Bundeskanzler Sebastian Kurz am 30. März, dass er der Bevölkerung bei der Pandemie-Bekämpfung gerne eine Alternative zum harten Lockdown präsentieren würde. Dann kündigte er an, dass noch schwere Zeiten bevorstehen würden und bald jeder jemanden kennen würde, der am Virus verstorben sein wird. Den Vorwurf, bewusst mit den Ängsten der Menschen zu spielen, entkräftete Kurz, stattdessen unterstrich er die Sinnhaftigkeit der Regierungsmaßnahmen: "Es war die beste Entscheidung, dass wir den Lockdown früher gemacht haben."

"Das Virus kommt mit dem Auto."

Mit den Reiserückkehrern aus Westbalkan-Ländern sah Kanzler Kurz dunkle Wolken am Corona-Horizont aufziehen und forderte an den Grenzen verstärkt Checks durch die Gesundheitsbehörden. Doch die Warnungen, dass die Pandemie noch nicht überstanden sei, kommen zu spät, denn die Fallzahlen steigen unaufhaltsam. Rund zwei Wochen später spricht Kurz von "Licht am Ende des Tunnels", um schließlich am 13. September festzustellen: "Was wir gerade erleben, ist der Beginn der zweiten Welle."

"Die nächsten Wochen werden entscheidend sein."

In einer Phase, in der sich das ganze Land nach der Öffnung von Freizeitangeboten, Sportanlagen und Restaurants sehnt, hatte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) den Auftrag, warnend an die Eigenverantwortung der Bevölkerung zu appellieren. Um trotzdem Hoffnung auf Besserung in Aussicht zu stellen, betonte Anschober in so gut wie jeder Pandemiephase die Wichtigkeit der bevorstehenden Wochen.

Kurz nach Verkündung des ersten Lockdowns erlebte das Land eine "entscheidende Woche der Weichenstellung", auch die erste Teilöffnung im April bezeichnete der Gesundheitsminister als "entscheidende Phase". Exakt dieselbe Formulierung fand er später bei der Gründung der Ampelkommission und im November 2020, als die Fallzahlen wieder stiegen. Nach Weihnachten sprach Anschober schließlich von der "schwierigsten Phase der Pandemie".

Noch mehr Corona-Zitate sehen Sie in einer Bildergalerie:

Bildergalerie: Die denkwürdigsten Corona-Zitate zum Jahrestag Die denkwürdigsten Corona-Zitate (Foto: HANS PUNZ (APA)) Bild 1/17 Galerie ansehen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Florian Wurzinger Redakteur Online/OÖN TV Florian Wurzinger