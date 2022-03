Alles für "Sigi": Sektionschef belastet Schmid im U-Ausschuss

Die "Causa Wolf" stand gestern im Mittelpunkt des Untersuchungsausschusses zu VP-Korruption. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft verdächtigt den Investor Siegfried Wolf, zwischen 2016 und 2019 bei Thomas Schmid, damals Generalsekretär im Finanzministerium, erfolgreich wegen eines unzulässigen Steuernachlasses interveniert zu haben. Beschuldigt wird auch die Vorständin K. des Finanzamtes Wiener Neustadt, deren Wunsch auf Versetzung zum Finanzamt Baden dafür auf Betreiben von Wolf/Schmid erfüllt worden sei.

Mit Gunter Mayr, Sektionschef für Steuerrecht, kam der nach Schmid und dem Minister (damals Hans Jörg Schelling, VP) ranghöchste Vertreter im Finanzministerium zum von der Opposition als "Privilegien für Reiche" zusammengefassten Kapitel zu Wort:

"So ist die Beamtenschaft nicht", brach Mayr in Anlehnung an Bundespräsident Alexander Van der Bellen eine Lanze für seine Behörde. Gleichzeitig belastete er die eingangs erwähnten Akteure schwer.

Es sei um Wolfs Schweizer Einkünfte in den Jahren 2006 bis 2010, die dieser falsch deklariert habe, gegangen. Die Leiterin der Großbetriebsprüfung habe dafür 2016 eine Steuerschuld von 10,6 Millionen Euro festgelegt. Er habe sich dieser Einschätzung angeschlossen, so Mayr, weil er von Schmid um einen Kommentar dazu gebeten worden sei – was für einen Sektionschef "schon ungewöhnlich ist". Im Juli 2016 sei er dann von Schmid zu sich "zu einem besonders unerfreulichen Termin mit persönlichen Vorwürfen" zitiert worden. Dass der Generalsekretär dabei mit K. via Lautsprecher über "Sigi" telefoniert habe, sei für ihn ein Hinweis auf Befangenheit gewesen, weshalb er den Raum verlassen habe.

Später habe die Finanzamtsleiterin, die in Wolfs "Fontana-Golfklub" gespielt hat, vorgeschlagen, ein Drittel von dessen Einkommen nicht zu besteuern. Er sei aber bei seiner Position geblieben und davon ausgegangen, dass in diesem Sinne zeitnah entschieden werde. Erst im Zuge der Veröffentlichung von Schmid-Chats habe er Ende 2019 erfahren, dass die Schlussbesprechung auf Herbst 2016 verschoben und dabei Wolfs Steuerschuld auf 7,6 Millionen Euro reduziert worden sei. "Wegen der Verjährungsfristen" sei dagegen aber nichts mehr zu machen. Weniger Erfolg hatte der Investor mit dem Antrag 2019, die Strafzinsen von rund 630.000 Euro zu erlassen. Das Ministerium habe den entsprechenden Bescheid dazu aufgehoben und Anzeige gegen die Verantwortlichen im Finanzamt Wiener Neustadt erstattet.

Mit Minister Schelling habe er über Wolf nie geredet, sagte Mayr. Abseits dieser Causa könne er sich an ein Essen mit Schmid und dem Immobilieninvestor Rene Benko erinnern. Letzterem habe er erklärt, dass er steuerliche Themen "nur im Rahmen der Gesetze" abwickle. Er habe "mit Benko nie wieder zu tun gehabt". (luc)