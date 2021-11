Alle Details zur 2G-Verordnung: Was ab heute für das öffentliche Leben gilt

8554 Corona-Neuinfektionen wurden von Samstag auf Sonntag bundesweit bestätigt: Das ist der höchste Sonntagswert – und bestätigt den Aufwärtstrend. Zum Vergleich: Am Sonntag zuvor waren 5684 Neuinfektionen registriert worden. Die Zahl der Covid-Intensivpatienten stieg auf 365. Aufgrund der alarmierenden Entwicklung hatte die Regierung am späten Freitagabend die Einführung einer 2G-Regel in weiten Teilen des öffentlichen Lebens ab heute verkündet, auf die Verordnung hieß es bis gestern, 17 Uhr, warten. Bundeskanzler Alexander Schallenberg (VP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) kündigten am Sonntag an, dass die Regelung jedenfalls bis über Weihnachten aufrecht bleibe.

2G-Regel: Überall dort, wo ein Impf- oder Genesungsnachweis oder ein aktueller negativer Coronatest als Eintrittsvoraussetzung galten, wird ab heute nur noch Impfung oder Genesung akzeptiert. Wer aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden kann, braucht einen PCR-Test. Die 2G-Regel gilt damit für Besucher und Kunden in allen Bereichen der Gastronomie, in Hotels, bei körpernahen Dienstleistern, in Sport- und Freizeiteinrichtungen (Fitnessstudios), in Kultureinrichtungen (Ausnahme: Museen), bei Veranstaltungen mit mehr als 25 Personen (auch auf Christkindlmärkten) sowie in Spitälern und Pflegeheimen. Auch in Gondeln und Seilbahnen gilt ab 15. November 2G.

Video: Die Covid19-Politik der Regierung - eine Bilanz

Übergangsfrist: Für all jene, die erst eine Impfdosis erhalten haben oder sich jetzt impfen lassen, gilt bis 6. Dezember der Erststich in Kombination mit einem PCR-Test als Nachweis.

Veranstaltungen: Diese dürfen unter 2G-Regel stattfinden, bei mehr als 50 Teilnehmern gibt es eine Anzeigepflicht. Sind mehr als 250 Teilnehmer geplant, so ist eine Bewilligung erforderlich.

Video: Vor der 2G-Regel steigt die Zahl der Impfungen

Sonderfall 2,5G in sensiblen Bereichen: Für Mitarbeiter in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen gelten Antigen-Tests nicht mehr, PCR-Tests schon. PCR-Getestete müssen aber zudem eine FFP2-Maske tragen. Selbiges gilt für Mitarbeiter in Nachtgastro und bei Großveranstaltungen.

Zu lasch oder zu restriktiv: Unterschiedliche Kritik

Die SPÖ wirft der Regierung Versäumnisse vor, die FPÖ kritisiert "Einsperren zu Weihnachten" wegen der 2G-Regel.

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) hat am Sonntag die Verschärfung der Corona-Maßnahmen verteidigt und sich gegen eine Impfpflicht als Ausweg ausgesprochen. "Ich bin nicht dafür, mit der Zwangskeule eines generellen Impfzwangs zu arbeiten", sagte Kogler in der ORF-Pressestunde.

Dass für Mitarbeiter in Betrieben, wo Kunden und Gäste ab morgen nur noch geimpft oder genesen Zutritt haben, weiterhin die 3G-Regel gelte, verteidigte er mit dem Verweis auf die Erwerbsfreiheit. Die 2,5G-Regel sei aber "das Ziel" der laufenden Verhandlungen mit den Sozialpartnern, bekräftigte er.

Video: Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) in der Pressestunde zur neuen 2G-Regel

Nicht ausschließen wollte er, dass angesichts der Entwicklung noch einmal ein Lockdown nötig werden könnte, allerdings eher regional und als "allerletzte Konsequenz".

Aus der Opposition kam gegensätzliche Kritik: Die SPÖ warf der Regierung Versäumnisse beim Impffortschritt vor, die dazu geführt hätten, "dass die Corona-Situation entglitten ist", so SP-Chefin Pamela Rendi-Wagner. Sie forderte eine "nationale Impfwoche", in der sowohl Ungeimpfte für den ersten Stich wie auch Geimpfte für den dritten Stich einen per Brief angekündigten Impftermin bekommen sollen. Von Versäumnissen der Regierung sprach auch Neos-Klubvizechef Gerald Loacker.

Vizekanzler Werner Kogler Bild: APA

FP-Chef Herbert Kickl dagegen kritisierte den "Impfdruck" und die Ankündigung, dass die 2G-Regel zu Weihnachten noch gelten werde. Er sprach von einer "Schutzhaft für Ungeimpfte", die zu einer "Spaltung der Gesellschaft" führe. Die "vermeintlich geschützten Geimpften" würden das Virus weiter verbreiten. Auch die Auswirkungen auf die Wirtschaft und den Skitourismus führte er ins Treffen.

Video: In der ORF-Pressestunde schließt Kogler regionale Lockdowns nicht aus

Von Tourismuswirtschaft und Hotellerie gab es freilich Zustimmung zur Verschärfung: Die 2G-Regel sei "zwar eine bittere, aber unvermeidliche Maßnahme", um die Wintersaison nicht zu gefährden, so der Obmann der Bundessparte Tourismus und Freizeitwirtschaft, Robert Seeber. Die Präsidentin der Hoteliervereinigung, Michaela Reitterer, erklärte ebenfalls, ihre Branche trage die Entscheidung mit. Sie forderte jedoch Kompensationen "für die daraus resultierenden Einnahmenausfälle".

