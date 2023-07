Alfred Riedl muss weitere günstige Grundstücksdeals erklären

Alfred Riedl, der wegen umstrittener Grundstücksdeals in Grafenwörth, wo er VP-Bürgermeister ist, sein Amt als Gemeindebund-Präsident ruhend gestellt hat, ist mit neuen Enthüllungen konfrontiert. Demnach ist das Online-Medium "Wiener Zeitung" im Grafenwörther Grundbuch mehr als 70 Mal auf Riedls Namen gestoßen. Dem Bürgermeister und der familieneigenen Immobilienfirma Grawoe GmbH gehörten Wälder, Baugründe, Weingärten und Wohnungen in der Gemeinde, und dies teilweise sehr günstig erworben, heißt es in dem Bericht. So habe der Baukonzern Swietelsky ein 4779 Quadratmeter großes Grundstück an einem Schotterteich 2020 um 630 Euro an Riedl verkauft (13 Cent pro Quadratmeter). Später habe Riedl das Grundstück wie so oft per Schenkungsvertrag (Schätzwert: 190.000 Euro) an seine Töchter und Enkel weitergegeben.

Riedl habe den Kauf, nicht aber die Kaufsumme bestätigt. Swietelsky baue dort bis Ende 2027 weiter Schotter ab. Danach könnte der Baukonzern auch ein 52.239 Quadratmeter großes Grundstück verkaufen, auf das Riedl ein Vorkaufsrecht (mit elf Cent pro Quadratmeter) habe. Weitere Flächen in Grafenwörth wurden dem Bericht zufolge etwa in Verbindung mit Verlassenschaften erworben.

Riedl war in Bedrängnis geraten, weil er mit Grundstücksdeals mehr als eine Million Euro verdient haben soll. Auf weiteren Grundstücken sollen im Zuge des Projektes "Sonnenweiher" mehr als 200 Häuser rund um einen Foliensee entstehen. Ermöglicht worden sein soll der Bau durch Umwidmungen und eine im Gemeinderat beschlossene Verschiebung von Gemeindegrenzen.

Greenpeace beantragte nun vom Land Niederösterreich die Herausgabe aller Gutachten zum "Sonnenweiher". Das Land müsse Megaprojekte wie das "Mini-Dubai" auf "Bodenverbrauch, Klimaanpassung und Wassermanagement prüfen", sagte die Bodenschutzexpertin Olivia Herzog. Ihr sei schleierhaft, wie ein Projekt, das raumplanerisch und ökologisch "aus dem letzten Jahrhundert stammt, einfach durchgewunken wurde".

