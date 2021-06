Aktenlieferung: Blümel nimmt Stellung

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hatte im Zusammenhang mit der vom Verfassungsgerichtshof (VfGH) beantragten Exekution bei Blümel wegen nicht bzw. zu spät an den U-Ausschuss gelieferter Akten noch einmal das Höchstgericht eingeschaltet. Zuvor hatten die Oppositionsparteien bemängelt, dass die Aktenvorlage von Blümel nach wie vor unvollständig sei. Das Finanzministerium konterte in einer Aussendung am Abend, dass bis 25. Mai Tausende Daten geliefert worden seien; auch die gewünschten Kontakt- und Kalenderdaten einer leitenden Beamtin seien nachgereicht worden. Bundespräsident Van der Bellen und der VfGH würden noch einmal über die Abläufe informiert.

Jetzt will der Finanzminister Stellung zur Causa beziehen. Der Livestream beginnt um 10.30 Uhr: