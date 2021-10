 AK-Nachfolge: Stangl oder doch Schober?

Er gilt seit Längerem als Favorit für die Nachfolge von Johann Kalliauer an der Spitze der Arbeiterkammer Oberösterreich: Andreas Stangl, AK-Vizepräsident, Fraktionsvorsitzender der Sozialdemokratischen Gewerkschafter (FSG) und Geschäftsführer der Privatangestellten-Gewerkschaft GPA. Spätestens seit er sein Vizebürgermeisteramt in Leonding im Jänner 2020 zurückgelegt hat, ist klar, dass er es auch will.

Kalliauer sagte am Montag bei der Ankündigung seines Rückzugs als Präsident, er gehe davon aus, dass es bei der Nachfolge-Entscheidung "keine großen Verwerfungen" gebe. In "maximal zwei Wochen" solle klar sein, wer Ende November gewählt werde.

Doch offenbar ist die Sache nicht mehr so eindeutig. Es gibt Überlegungen, eine Gegenkandidatin aufzustellen: AK-Vizepräsidentin und ÖGB-Frauenvorsitzende Elfriede Schober. Sie stammt aus der in Oberösterreich mitgliederstärksten Gewerkschaft Pro-Ge (Metaller) und würde die erste Frau an der Spitze der AK sein ( Andrea Heimberger ist seit heuer erste Direktorin der Kammer).

Dem Vernehmen nach hat Stangl zuletzt einige mit seiner teils ruppigen Art verprellt, sowohl in der Belegschaft als auch bei Funktionären. Es sollen Gespräche darüber geführt worden sein, wie er als Präsident in der Öffentlichkeit agieren müsste. Auch Kalliauer sei nicht mehr restlos überzeugt, ist zu hören. Stangl hat aber auch weiter Unterstützer. Und Schober soll nur für eine Kandidatur bereit sein, wenn diese nicht von Streit begleitet wäre.

Stellungnahmen gab es gestern keine, niemand wollte den Gremien vorgreifen. Im Lauf der Woche tagen die Präsidien der Gewerkschaften. Ende dieser oder Anfang nächster Woche wird im FSG-Präsidium entschieden, wer aufgestellt wird bzw. ob es zu einer Kampfabstimmung kommt.

Die drei "Arbeiter-Gewerkschaften" Pro-Ge, GBH (Bau-Holz) und vida (Verkehr, Dienstleistungen) könnten gemeinsam den GPA-Kandidaten verhindern. Zumindest wird ein überzeugendes Zukunftskonzept für die AK verlangt werden. Die Langzeit-Chefs Kalliauer (18 Jahre) und Fritz Freyschlag (17 Jahre) stamm(t)en aus der GPA. Dazwischen war mit Hubert Wipplinger ein Baugewerkschafter vier Jahre Präsident.