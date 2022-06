Agrarminister Totschnig im Visier der Opposition

Aufgrund der Vorwürfe soll diese Vergabe geprüft werden. Durch neu aufgetauchte Chats geriet aber auch der Minister selbst ins Visier der Opposition.

In den mittlerweile berüchtigten Chats des früheren Finanzministeriums-Generalsekretärs Thomas Schmid soll es Hinweise geben, dass Totschnig im November 2018 als Direktor des VP-Bauernbundes bei Inseratenschaltungen des Finanzressorts in der Bauernzeitung vermittelt habe. Danach seien Steuergelder in Höhe von 62.695,28 Euro geflossen.

In einer Stellungnahme des Landwirtschaftsministeriums hieß es dazu gestern, dass Totschnig aufgrund einer früheren Tätigkeit im Finanzressort von einer Mitarbeiterin der Bauernzeitung um Kontaktherstellung ersucht worden sei. Das Büro des Bauernbundes habe aber keinen Einfluss auf die operative oder redaktionelle Tätigkeit der Bauernzeitung.

Kritik von SPÖ und FPÖ

Die SPÖ wies darauf hin, dass der Bauernbund sieben Prozent an der Zeitung hält, die restlichen 93 Prozent der Anteile seien den Länderorganisationen zuzuordnen. Auch aus der FPÖ kam beißende Kritik. "Das Motto der ÖVP dürfte wohl sein, dass man nur mit Dreck am Stecken Minister werden kann", sagte FP-General Michael Schnedlitz.