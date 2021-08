Afghanistan: Nehammer will "Menschen in der Region halten"

"Ganz im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention" sah Innenminister Karl Nehammer (VP) gestern vor einem Sondergipfel mit den EU-Amtskollegen seine Prioritätensetzung in der Afghanistan-Krise. Demnach gelte es nun über "Hilfe vor Ort" in den nördlichen Nachbarländern (Turkmenistan, Tadschikistan und Usbekistan, Anm.), "den Großteil der Menschen in der Region zu halten".

Österreich werde dafür zunächst drei Millionen Euro aus dem Auslandskatastrophenfonds bereitstellen. In einem zweiten Schritt fordert Nehammer die Errichtung von Abschiebezentren in der Region. Auch die von der EU-Kommission bereits 2018 angekündigten "Außenanlandeplattformen" gelte es endlich zu realisieren. Gleichzeitig müsse jetzt der EU-Außengrenzschutz verstärkt werden.

Nur so könne man der "organisierten Kriminalität der illegalen Schlepperei" den Kampf ansagen. Nehammer sprach von "irregulär Asylsuchenden", wenn diese 5000 Kilometer reisen, um nach Europa zu kommen. Bis heute seien 44.000 Afghanen "in der Masse über illegale Schlepperei" nach Österreich gelangt. Man habe gemessen an der Einwohnerzahl die EU-weit zweithöchste Aufnahmequote nach Schweden. "Österreich schiebt weiter Afghanen nach europarechtlichen Möglichkeiten ab", bekräftigte der Innenminister. Nachsatz: Vor allem wenn diese straffällig geworden seien. Das sei wichtig, "um die Glaubwürdigkeit des Rechtsstaats aufrechtzuerhalten".

Führende Rolle

SP-Chefin Pamela Rendi-Wagner bezeichnete es als "verantwortungslos", am Tag der Machtübernahme der Taliban zu überlegen, wie man Leute dorthin abschieben kann. Österreich und die EU müssten nun in führender Rolle die Menschen bei der Flucht unterstützen und zur Stabilisierung in Afghanistan beitragen.

Rendi-Wagner plädiert dafür, die Zahlung von Hilfsgeldern an Bedingungen zu knüpfen, etwa Sicherheitsgarantien für die Bevölkerung und die Anerkennung von Rechten für Frauen und Mädchen. Um gefährliche Fluchtbewegungen nach Europa zu verhindern, solle "eine Art Türkei-Deal" mit den Nachbarstaaten sichere Schutzzonen schaffen.

Für FP-Sicherheitssprecher Hannes Amesbauer gilt es, "ein deutlich sichtbares Stopp-Zeichen aufzustellen", um einen Ansturm wie 2015 abzuwehren.

Caritas-Präsident Michael Landau appellierte an die Bundesregierung, rasch ein humanitäres Aufnahmeprogramm für besonders Schutzbedürftige zu starten.