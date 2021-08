Afghanistan-Krise: Nehammer will weiter abschieben

"Wir müssen so lange abschieben, wie es geht", bestätigte Nehammer in der "Kleinen Zeitung", dass man weiter "in Kooperation mit Afghanistan" Abschiebeflüge organisieren wolle. Derartige Flüge gibt allerdings seit Mitte Juni nicht mehr.

Auf diesen Umstand verwies auch gestern wieder das Büro von Vizekanzler Werner Kogler (Grüne). Abschiebeflüge seien "in absehbarer Zeit faktisch und rechtlich nicht möglich". FP-Chef Herbert Kickl warf deshalb dem Innenminister vor, die Österreicher "für dumm zu verkaufen".

Video-Konferenz in Wien

Außenminister Alexander Schallenberg (VP) und Nehammer kündigten eine virtuelle Afghanistan-Konferenz für Ende August oder Anfang September an. Dabei wolle man mit zentralasiatischen Nachbarn des Krisenlandes und einigen EU-Ländern über zielsichere Hilfe vor Ort beraten. Man wolle die Nachbarstaaten unterstützen, aber auch "konsequent gegen jene vorgehen, die diese Hilfe missbrauchen", sagte Nehammer. Gemeinsam mit Deutschland, Dänemark, den Niederlanden, Belgien und Griechenland hat Nehammer Anfang Juli in einem Brief an die EU-Kommission bereits auf ein Hilfsprogramm gedrängt, aber auch ein Festhalten an den Abschiebungen angekündigt. Letzteres haben Deutschland, Dänemark und die Niederlande mittlerweile revidiert.