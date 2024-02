Afghanistan: FPÖ fordert Freilassung von Österreicher

Bei einer Pressekonferenz mit der Tochter des seit Mai inhaftierten 84-Jährigen sprach FP-Mandatar Martin Graf von einem "staatlichen Versagen". Österreich solle den Forderungen der Taliban nach einer Schließung der – oppositionellen – afghanischen Botschaft in Wien nachkommen, forderte Graf.

Der inhaftierte 84-Jährige ist eine bekannte Figur der rechtsextremen Szene in Österreich. Das Außenministerium weist darauf hin, dass F. trotz der seit Jahrzehnten bestehenden Reisewarnung nach Afghanistan gereist sei. Dennoch werde der Inhaftierte über die für Afghanistan zuständige österreichische Botschaft in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad sowie die EU-Vertretung in Kabul so gut wie möglich betreut und auf seine Freilassung hingearbeitet.

