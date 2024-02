Ärztemangel: SV-Chef Lehner kritisiert Startbonus der Regierung

Nach der Ärztekammer übt auch der aktuelle Chef der Konferenz der Sozialversicherungsträger (SV) Kritik an den Regierungsplänen gegen den Ärztemangel. Peter Lehner bezeichnete den Startbonus, um so 100 neue Kassenärztinnen und -ärzte zu gewinnen, als falsches Anreizsystem. Nach der Ankündigung von Kanzler Karl Nehammer (VP), diesen Bonus noch auszuweiten, richtete Lehner seinem Parteifreund aus: "Auch mit 100.000 Euro für 200 Ärzte wird die Idee nicht besser."

Lehner, Obmann der Selbstständigenkasse SVS, kritisierte im APA-Interview, dass das Anreizsystem mit Geld finanziert werde, das davor den Kassen entnommen wurde.

Dass die Sozialversicherung nun – wie in der gemeinsam mit dem Finanzausgleich paktierten Gesundheitsreform festgelegt – jährlich 300 Millionen Euro für strukturelle Reformen im niedergelassenen Bereich bekommt (davon rund 51 Mill. Euro für Digitalisierung), bewertet Lehner auch nicht positiv. Man erhalte "ein bisschen Almosen zurück", während den Kassen viel Geld für die Spitäler der Länder weggenommen werde, ohne dass sie dort mitreden dürften.

7,65 Milliarden Euro seien das 2024 für die Krankenhäuser, was 35 Prozent aller Kassenausgaben entspreche, allein heuer betrage die Steigerung rund 600 Millionen Euro. Vom Bund erhielten die Länder nun weitere 600 Millionen über den Finanzausgleich, und das bei reduzierter Leistungserbringung und sinkenden Betten- und Operationszahlen. Im niedergelassenen Bereich stiegen hingegen die Patienten- und Konsultationszahlen stetig. Lehner würde deshalb gerne die Zahlungen der Kassen an die Spitäler einfrieren.

Angesichts der Krisensignale im Gesundheitssystem mit fehlendem Personal und langen Wartezeiten auf Termine und Operationen plädierte Lehner auch für eine Stärkung einerseits der Gesundheitskompetenz der Bevölkerung, andererseits aber auch des Bewusstseins für die Leistungsinanspruchnahme.

"Vor allem wird es eine Steuerung geben müssen, die nicht wegen jeder Kleinigkeit in die Spitzenmedizin führt." Dies sei unausweichlich und diese Wahrheit sei den Menschen auch zumutbar. "Wir müssen die Dinge auf das Wesentliche, das Notwendige, auf das, was auch im ASVG (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz, Anm.) steht, reduzieren." Seine eigene SVS sieht er als Vorreiter, auch was die Verträge mit den Ärzten betrifft.

Die zuletzt wieder in Diskussion stehende Kassenreform unter Schwarz-Blau verteidigte Lehner. "Wir werden und können in allen Bereichen nachweisen, dass die Effizienz der Sozialversicherung durch die Reform gestiegen und nicht schlechter geworden ist." Nur die damals versprochene Patientenmilliarde "war ein falsches Versprechen": "Das war halt eine Marketingidee, und die Marketingidee, die ist klar nach hinten losgegangen", sagte Lehner.

