Ärztemangel: Med-Uni-Rektor für Anreize

Die Zahl der Mediziner sei in Österreich im internationalen Vergleich hoch und in den vergangenen Jahren noch gestiegen, so Müller. Dass es dennoch einen Versorgungsmangel in bestimmten Bereichen gebe, sei aber offensichtlich. Dabei habe man nicht nur eine Schieflage zwischen öffentlichem und privatem System, sondern auch bei den Fächern.

Bei Fächern wie der Gerichtsmedizin, Pathologie oder Urologie sei der private Markt so attraktiv, dass die öffentliche Versorgung gefährdet sei, sagt Müller. Einige Fächer seien einfach deutlich profitabler als andere. So gebe es ein Vielfaches mehr an plastischen Chirurgen, als man für die öffentliche Versorgung bräuchte, während es etwa in der Kinder- und Jugendpsychiatrie viel zu wenige Ärzte gebe. Eine Möglichkeit zur Lösung dieses Problems wären laut Müller daher spezielle Gehaltsanreize für Mangelfächer.

Zum Ansinnen von Bundeskanzler Karl Nehammer (VP), Absolventen zum Arbeiten im öffentlichen System zu verpflichten, sagte Müller, es wäre bereits vor Jahren geprüft und für rechtlich nicht umsetzbar beurteilt worden.

