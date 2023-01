Ärztekammer will Umbau der Spitalsfinanzierung

Eine völlige Neuregelung der Finanzierung von Spitalsambulanzen will die oberösterreichische Ärztekammer: Sie sollten zur Gänze in die Verantwortung der Krankenkassen wandern, genauso wie es derzeit bei den niedergelassenen Vertragsärzten der Fall ist. Die Krankenkassen hätten einen „hohen Anreiz“, die Versorgung durch niedergelassene Ärzte zu stärken, und die Spitäler würden von Leistungen, für die sie nicht vorgesehen sind entlastet, glaubt der oberösterreichische Ärztekammerpräsident Peter Niedermoser.

Damit dies auch funktioniert, müsste natürlich „das Geld der Leistung folgen“, erläutert Kammeramtsdirektor Felix Wallner. Derzeit ist das System zweigeteilt. Der niedergelassene Bereich mit Vertragsärzten wird zur Gänze von der Krankenversicherung (und Patienten-Selbstbehalten) finanziert. Für die Ambulanzen in den Spitälern, die über die Gesundheitsfonds der Länder auch steuerfinanziert sind, zahlen die Kassen dagegen derzeit einen pauschalierten Betrag. Den Kassen könnte ein geringerer Beitrag zu den stationären Spitalskosten abverlangt werden sollte, dafür hätten sie aber auch alle bisher in den Spitalsambulanzen erbrachten Leistungen vollständig zu finanzieren. Niedermoser rechnet mit einem Volumen von mehreren hundert Millionen Euro, das so umgeschichtet würde. Die Krankenkassen hätten dann auch die „Motivation“, den niedergelassenen Bereich „wohnortnah“ auszubauen.

Ein ähnliches Modell werde in Deutschland praktiziert. Dort liege der Anteil der ambulanten Behandlungen im Spital bei drei Prozent, in Österreich bei 15 Prozent, so die Ärztekammer.

Ins Spiel bring die Kammer ihren Vorstoß auch im Zusammenhang mit den laufenden Finanzausgleichs-Verhandlungen zwischen Bund und Ländern. Dabei soll eine neue „dritte Finanzierungssäule“ für die Ambulanzen Thema sein. Die werde nicht funktionieren, glaubt Niedermoser.

