Ärztekammer will Hausapotheken als Praxis-Anreiz

Die Regeln für den Betrieb der Hausapotheken sollten liberalisiert werden. Laut einer Studie des Beraternetzwerks Kreutzer Fischer & Partner würden finanzielle Anreize 400 Arztpraxen mehr bringen. Im Schnitt wurden im vergangenen Jahr 10.000 Einwohner und Einwohnerinnen von 2,6 Apotheken versorgt. Damit sei das Verhältnis geringer als in Deutschland. Diese "Lücke" könnte durch Hausapotheken gefüllt werden. Insgesamt fehlten in Österreich 570 Apotheken, so die Studie. Details dazu im Video:

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Es gehe "wirklich primär um die Versorgung der Patienten, nicht um Geld", beteuerte ÖÄK-Vizepräsident Edgar Wutscher. Silvester Hutgrabner, Leiter des Referats für Hausapotheken und Medikamentenangelegenheiten in der Kammer, betonte, dass man "überhaupt keine Apotheken wegbringen" wolle. Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) hatte sich bereits dagegen ausgesprochen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper