Ärztekammer ist empört

Die Kompetenz für die Ärzteausbildung soll an die Länder gehen, jene für die Qualitätskontrolle an das Ministerium. Die Ärztekammer reagierte empört: "Warum man der Ärztekammer die Kompetenzen in der ärztlichen Ausbildung komplett entzieht und auch gleichzeitig die Kompetenzen zur Qualitätssicherung, dafür fehlt jedes Verständnis." Positiv reagierte hingegen die Patientenanwaltschaft.