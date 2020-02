Ärzte-Präsident: Patientenmilliarde muss jetzt kommen

Er reagierte damit auf Aussagen des Vorsitzenden des Dachverbandes der Sozialversicherungsträger, Peter Lehner. Dieser hatte erklärt, bei der Milliarde könne man nicht sagen, ob sie "in fünf oder in sieben Jahren" kommen werde. Angesichts der aktuellen Herausforderungen sei das zu spät, so Szekeres. Vizepräsident Johannes Steinhart monierte die Ablehnung Lehners zum Risikoausgleich zwischen den einzelnen Versicherungsträgern.

Auch die Neos und Sozialdemokraten hatten Kritik geübt, vor allem daran, dass es keine Harmonisierung der Leistungen zwischen den Berufsgruppen geben soll.

Wirtschaftsbund-Generalsekretär Kurt Egger konterte: Keine einzige Hiobsbotschaft zur Kassenreform, von angeblichen Privatisierungen bis zu höheren Selbstbehalten, sei bisher eingetroffen.