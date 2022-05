Ärzte: „Lassen uns zu nichts zwingen“

In seiner konstituierenden Vollversammlung hatte die oberösterreichische Ärztekammer ihr Führungsteam bestätigt: Präsident Peter Niedermoser bleibt für weitere fünf Jahre im Amt, wiedergewählt wurden auch Vizepräsidentin Claudia Westreicher und die Kurienchefs Harald Mayer (angestellte Ärzte) und Thomas Fiedler (niedergelassene Ärzte).

Heute präsentierten sie ihre Vorschau für die nächsten fünf Jahre. Dabei bekräftigten die Ärztevertreter: „Zwangsmaßnahmen“ für Ärzte würden nicht akzeptiert. Wie in den OÖNachrichten berichtet, hatte etwa der Vizeobmann der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) , Andreas Huss, vorgeschlagen, dass es ähnlich wie in Deutschland keinen Kostenersatz für Wahlärzte mehr geben solle. Dafür soll allen Ärzten, die das wollen, ein Kassenvertrag angeboten werden. Zudem sprach sich Huss dafür aus, dass man Bewerber für ein Medizinstudium bevorzugt behandeln soll, wenn sich diese verpflichten, nach ihrem Studium eine bestimmte Zeit im öffentlichen Gesundheitssystem tätig zu sein. Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SP) forderte in einem Interview, Ärzte nach ihrer abgeschlossenen Ausbildung bis zu 10 Jahre an öffentliche Krankenanstalten zu binden.

„Wir lassen uns nicht zwingen zu irgendetwas, von wem auch immer“, bekräftigte heute Niedermoser. Mediziner müssten in Österreich weiter die Wahl haben, „in welcher Form sie ihren Beruf ausüben möchten“, sagte auch Westreicher. Stattdessen müsse der Arztberuf attraktiviert werden. Niedermoser erinnerte an die Auflösung der oö. Gebietskrankenkasse und deren Integration in die ÖGK: „Damals wurden 500 Millionen Euro Rücklagen der oberösterreichischen Versicherten nach Wien abgezogen. Geld, das man in die ärztliche Versorgung investieren könnte“. Fiedler forderte dabei Investitionen in neue, flexiblere Praxis-Modelle oder Leasing-Modelle für die Startinvestitionen in Ordinationen: „Wir brauchen eine Niederlassungs-Offensive für Junge“.

Niedermoser nannte als einen der nächsten Schwerpunkte die „Aufarbeitung der Pandemie“, dabei müsse offen analysiert werden, „ was funktioniert hat und was nicht“. Erste Schlüsse hat der Ärztekammerchef bereits gezogen: es habe sich gezeigt, dass es „keinen Mangel an Maschinen und Betten, aber an Personal gegeben hat“. Die nächsten Monate und Jahre wolle er daher „nicht mehr viel von Einsparungen und Effizienzsteigerungen hören“.