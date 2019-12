Ärzte-Honorare steigen um knapp neun Prozent

Es ist der letzte Vertrag, den OÖGKK und Oberösterreichs Kammer abgeschlossen haben. Am 1. Jänner geht die OÖGKK in der neuen Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) auf. Der Vertrag gilt rückwirkend für 2019 und für 2020.

Wesentliche Punkte sind höhere Honrare für Ärzte, weitere Verbesserungen beim Wartezeiten-Management und beim „Ärztefinder“. Die Honorare steigen insgesamt um knapp neun Prozent - verglichen mit dem Jahr 2018. Ein Teil der Honorar-Erhöhung entsteht dadurch, dass die sogenannte Degression bei der Vergütung entschärft wird. Je mehr Patienten Allgemeinmediziner und Fachärzte behandeln, desto weniger bekommen sie von der Kasse pro Patient. Dieses System wird verändert. Begründet wird das mit dem aufkommenden Ärztemangel, das System der Degression stamme aus einer Zeit der „Ärzteschwemme“, so die Ärztevertreter, die außerdem betonen, dass es sich bei Honoraren um Umsatz, nicht um Gewinn handle.

Thomas Fiedler, Kurienobmann der niedergelassenen Ärzte in der Ärztekammer, sprach davon, dass die Verhandlungen noch nie so knapp vor dem Abbruch gestanden sieen. OÖGKK-Obmann Albert Maringer betonte aber, dass man mit Grundvertrauen und gemeinsamer Verantwortung immer gute Lösungen gefunden habe.

Was die Wartezeiten betrifft, wird die Terminservicestelle optimiert, etwa mit erweiterten Besetzungszeiten und verbessertem Informationsfluss zwischen Kasse und Kammer. Unter arztsuche.aekooe.at gibt es künftig bei allen Vetragsärzten Informationen zu Wartezeiten, optisch gestaltet mit Ampelfarben.





Artikel von Alexander Zens Redakteur Politik a.zens@nachrichten.at