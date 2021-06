Ärzte fordern strengere Kontrolle der 3-G-Regel

Es brauche "strengere Einhaltung und Kontrollen" der 3-G-Regel. Kunden würden von Betrieben "sehr oft gar nicht danach gefragt", das sei "höchst alarmierend", so Szekeres. Er appellierte beispielsweise an die Gastronomie und brachte strengere Kontrollen der Betriebe ins Spiel. Die 3-G-Regel sei die aktuell wichtigste Maßnahme, die "Begegnungen mit anderen Menschen" in der Corona-Pandemie erlaube.

Kuriose Datenbereinigung

Gesundheits- und Innenministerium vermeldeten gestern nur 29 Neuinfektionen in Österreich. Das lag auch an Datenbereinigungen in Kärnten bzw. Salzburg. Dort wurden die Zahlen um 35 bzw. acht Fälle nach unten korrigiert – es gab bei den Neuinfektionen also kurioserweise Minus-Werte.