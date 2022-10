Ärger in Kindergärten über Polaschek-Kampagne

Gegen drohenden Lehrermangel kämpft und für mehr Lehrpersonal wirbt – wie berichtet – Bildungsminister Martin Polaschek (VP). Ein Sujet seiner Kampagne „Klasse Job“ löst in Österreichs Kindergärten freilich Verwunderung aus.

Unter dem Motto „Früher: Kindergarten. Jetzt: Volksschule“ wird dabei für den Umstieg von Kindergartenpädagoginnen in den Lehrberuf in Schulen geworben. „Höchst befremdlich“ sei das, sagen Elementarpädagoginnen, die sich an die OÖN gewandt haben. Zumal die Kindergärten selbst mit gewaltiger Personalnot zu kämpfen haben. „Da schichtet man von Not zu Elend um.“

Im Bildungsministerium begründet man das Sujet auf OÖN-Anfrage damit, dass man sich um authentische Beispiele bemüht habe. „Diese Kindergartenpädagogin ist eine Quereinsteigerin, die in den Lehrberuf umgestiegen ist und gesagt hat, sie möchte dafür werben.“ Man wolle die Realität zeigen. Die Kindergartenpädagogin sei aber nur eine von mehreren Quereinsteigern aus vielen anderen Berufen (u. a. Architekten, Biomediziner, Ergotherapeuten), die man präsentiere.