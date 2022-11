Änderung der Menschenrechte: ÖVP-Länderchefs für Wögingers Vorstoß

Während der steirische Landeshauptmann Christopher Drexler für eine Diskussion über die Modernisierung der 1950 beschlossenen EMRK eintrat, blieben Wilfried Haslauer (Salzburg) und Oberösterreichs Thomas Stelzer aber vorsichtiger: Im Gespräch mit den OÖNachrichten erklärte Stelzer: „Klar ist: Es kann mit der unkontrollierten Migration nicht mehr so weitergehen. Asyl heißt vorübergehender Schutz durch ein sicheres Land, aber nicht durch zig EU-Länder zu marschieren bzw. durchgewunken zu werden, bis man Asyl ruft. Aus meiner Sicht ist es notwendig das Asylsystem gesamtheitlich zu überarbeiten und an die neuen Herausforderungen anzupassen. Dazu gehört auch, rechtliche Grundlagen daraufhin zu überprüfen. Die EU ist jedenfalls gefordert, endlich tätig zu werden. Wir brauchen wirksame Kontrollen und Verfahren direkt an den EU-Außengrenzen, damit wir denen, die wirklich Hilfe brauchen, auch weiterhin helfen können.“

Für Edtstadler und Grüne nicht verhandelbar

Zuvor hatten Verfassungsministerin Edtstadler und Justizministerin Alma Zadic (Grüne) die Europäische Menschenrechtskonvention als "nicht verhandelbar" bezeichnet. Auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen begab sich am Montag in diese Debatte: Die EMRK sei eine große Errungenschaft der Menschlichkeit, ein Kompass der Humanität und gehöre zum Grundkonsens der Republik, schrieb er auf Twitter. Diese infrage zu stellen, löse keine Probleme, sondern rüttle an den Grundfesten, auf denen unsere Demokratie ruhe.

Auch die Katholische Aktion Österreich forderte in einer Aussendung am Dienstag alle politisch Verantwortlichen auf, sich gegen ein "Herumhämmern am Fundament der Europäischen Menschenrechtskonvention" zu engagieren.