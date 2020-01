Absolute: Doskozil beschert SPÖ Triumph im Burgenland

Was Johanna Mikl-Leitner 2018 in Niederösterreich als Nachfolgerin von Erwin Pröll (beide VP) geschafft hat, ist am Sonntag auch Hans Peter Doskozil gelungen. Der SP-Spitzenkandidat hat in seiner ersten Wahl das letzte Ergebnis seines langjährigen Vorgängers (Hans Niessl, Anm.) übertroffen und auf Anhieb eine absolute Mehrheit erreicht. Niessl hatte seinem Parteifreund 41,9 Prozent aus dem Jahr 2015 hinterlassen. Doskozil machte daraus 49,9 Prozent (siehe Grafik). Die SPÖ hat damit 19 der 36 Landtagsmandate sicher und kann künftig alleine regieren.

Ernüchterung für Blau

Ernüchternd war dafür das Ergebnis für FP-Spitzenkandidat Johann Tschürtz. Doskozils Partner in der rot-blauen Koalition fiel mit der FPÖ um mehr als fünf Prozentpunkte knapp in die Einstelligkeit. Nach der Nationalratswahl setzte es damit als Folge von Ibiza und Spesenaffäre die nächste schwere Niederlage.

Einig waren sich die Wahlanalytiker, dass Doskozil, der vom "schönsten Tag in meinem Leben" sprach, vom zuletzt negativen Meinungsklima gegenüber der SPÖ nicht betroffen war, was an seinen Popularitätswerten und an seinem im Vergleich zur Bundespartei unterschiedlichen Kurs gelegen sein dürfte. Doskozil steht für einen harten Asyl- und Migrationskurs gepaart mit großzügiger Sozialpolitik (1700-Euro-Mindestlohn, Pflege, Gratiskindergarten). Wohl mit Blick auf Letzteres sprach SP-Chef Pamela Rendi-Wagner vom "Beispiel Burgenland".

Anders als Rendi-Wagner war Bundeskanzler Sebastian Kurz im burgenländischen Wahlkampf überaus präsent, um VP-Spitzenkandidat Thomas Steiner zu unterstützen. Im Unterschied zur Steiermark davor fiel der Kurz-Effekt diesmal bescheiden aus. Mit 30,6 Prozent gab es zwar ein kleines Plus. Unterm Strich blieb Steiner der klar zweite Platz, der durch den Absturz der FPÖ abgesichert ist wie selten zuvor.

Grüner Lauf gebremst

Auch der Erfolgslauf der Grünen nach dem Wiedereinzug ins EU-Parlament und der Nationalratswahl im Vorjahr wurde im Burgenland gebremst. Die Stagnation mit leichtem Plus führten Meinungsforscher wie auch das Ergebnis der ÖVP auf die stark regional geprägte Wahl, also den Doskozil-Effekt, zurück. Weiter kein guter Boden ist das Burgenland für die Neos, die wie schon 2015 klar an der Vier-Prozent-Hürde für den Einzug in den Landtag scheiterten.

Offen ließ Doskozil am Wahlabend, ob er nun eine SP-Alleinregierung bilden oder – wie Mikl-Leitner – zumindest projektbezogen Partnerschaften suchen will.

