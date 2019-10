Abgasskandal: Ministerium weist Vorwurf der Untätigkeit zurück

Österreich liege bei den Pkw-Rückrufen europaweit an dritter Stelle. "Das lässt sich durchaus nicht als Untätigkeit werten", so Sprecherin Elisabeth Hechenleitner. Nur mehr deutlich weniger als zehn Prozent der 400.000 betroffenen Fahrzeuge seien noch auf Österreichs Straßen unterwegs. Des weiteren habe das Verkehrsministerium "mehrere" Fahrzeuge auf unzulässige Abschalteinrichtungen überprüft. "Dabei wurde bei keinem der überprüften Fahrzeuge eine unzulässige Abschalteinrichtung festgestellt, dementsprechend wurden auch keine Nichtübereinstimmungen an die EG-Typgenehmigungsbehörden, die die überprüften Fahrzeuge genehmigt haben, gemeldet", so die Sprecherin.

