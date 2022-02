Ab Montag keine Maskenpflicht in der Klasse

In der gestern veröffentlichten Verordnung wird die Maskenpflicht an den Schulen weiter gelockert: Mund-Nasen-Schutz bzw. FFP2-Maske (in der Oberstufe) müssen dann nur noch außerhalb der eigenen Klasse bzw. Gruppenräume getragen werden. Bisher galt die Maskenpflicht noch abseits des eigenen Sitzplatzes.

Lehrer, aber auch nun wieder zugelassene externe Personen müssen während des Aufenthalts im Schulgebäude durchgängig eine FFP2-Maske tragen, zusätzlich gilt die 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet). Ab 5. März gilt dann auch für geimpfte und genesene Lehrer und andere Personen nur noch in allgemeinen Teilen des Schulgebäudes eine Maskenpflicht.

Comeback der Präsenzpflicht

Das Testregime – drei Tests pro Woche, davon zwei aussagekräftigere PCR-Tests – bleibt. Gleichzeitig wird das Fernbleiben vom Unterricht erschwert, ab Montag gilt wieder die seit Ende November ausgesetzte Präsenzpflicht. Schüler müssen für das Fernbleiben wieder ein ärztliches Attest vorlegen.

Änderungen gibt es auch bei etwaigen Klassenschließungen: Ab Montag fällt die Regel, dass bei einem Infektionsfall in der Klasse normal (ohne das infizierte Kind) weiter unterrichtet und ab dem zweiten Fall innerhalb von drei Tagen Distance Learning (für fünf Tage) angeordnet wird. Die Entscheidung über das weitere Vorgehen liegt dann wieder ausschließlich bei der Gesundheitsbehörde des Bundeslands.