Ab heute ist Österreich ein Land im Ausnahmezustand

Die aktuellen Zahlen:

Mit Stand 15 Uhr liegen österreichweit 860 Fälle einer COVID-2019-Erkrankung vor (Samstag, 8 Uhr: 602 Fälle). 8167 Tests wurden bisher durchgeführt.

einer COVID-2019-Erkrankung vor (Samstag, 8 Uhr: 602 Fälle). wurden bisher durchgeführt. In Oberösterreich haben sich 166 Personen mit dem Coronavirus angesteckt. Zur aktuellen Lage in Oberösterreich.

Personen mit dem Coronavirus angesteckt. Zur aktuellen Lage in Oberösterreich. In der Nationalratssitzung von Sonntag kündigte Bundeskanzler Sebastian Kurz neue Maßnahmen an: Spiel- und Sportplätze werden geschlossen, Restaurants schließen komplett, es gibt neue Flugverbote. Ehemalige Zivildiener und die Miliz werden eingezogen. (>> Das "Covid-Gesetz" im Wortlaut)

Das öffentliche Leben, das soziale Leben jedes Einzelnen kommt spätestens heute zum Stillstand: Regierung und Parlament haben am Wochenende Österreich auf Notbetrieb gesetzt. Die Zahl der Coronavirus-Infizierten näherte sich der 1000er-Marke. Ausgangsbeschränkungen, Platzsperren und Versammlungsverbote kommen zu den schon bisher angekündigten drastischen Maßnahmen wie Schulschließungen hinzu. Bei Nichteinhaltung gibt es Strafen, die Polizei überwacht die Einhaltung.

Im Kampf gegen das Coronavirus reichen die bisherigen Einschränkungen nicht aus, wie die Erfahrungen der vergangenen Tage zeigen. "Wir stehen vor der größten Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg. Diese Krankheit bringt Leid und vielen Menschen den Tod. Nehmen Sie die Situation ernst und glauben Sie den Beschwichtigungen nicht", appellierte Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) am Sonntag im Parlament an die Österreicher.

Video: Rede an Nation von Bundeskanzler Sebastian Kurz

Zunächst wurden in Tirol, wo bereits mehrere Orte unter Quarantäne stehen, eine De-facto-Ausgangssperre sowie Ein- und Ausreisebeschränkungen verhängt. Aber auch im restlichen Bundesgebiet lautet die Vorgabe nun: Selbstisolation. Nur wer arbeiten muss und dies nicht zuhause tun kann, sich selbst mit Lebensmitteln oder Medikamenten versorgen muss, oder anderen, die dies nicht können, hilft, soll sein Heim verlassen.

> Video: Entwicklung der Zahl der Infizierten

Beschlüsse im Eiltempo

Zum Beschluss des "Covid-19-Gesetzes" waren am Wochenende Nationalrat und Bundesrat im Eiltempo zusammengetreten. Auch die Plenarsitzungen im Parlamentsausweichquartier in der Hofburg fanden unter Einhaltung eines Sicherheitsabstands zwischen den 183 Nationalrats- bzw. 61 Bundesratsabgeordneten statt: Zwischen den Mandataren war jeweils ein Platz frei, weshalb einige auf die Besuchertribüne ausweichen mussten.

Nach der Unterschrift von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der zuletzt ebenfalls zum Zusammenhalt und zur Beachtung aller Vorgaben aufgerufen hatte, und der Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt traten die verschärften Maßnahmen heute um Mitternacht in Kraft.

Neben der völligen Einschränkung von Kontakten hat das Parlament auch das vier Milliarden Euro schwere Hilfspaket für die Wirtschaft (Details auf den Seiten 6 und 7) auf den Weg gebracht. Zu drastischen Schritten kommt es auch bei der Sicherstellung der Versorgung, wenn die Zahl der schwer Erkrankten weiter steigt: Neben der Aufstockung von Spitalsbetten werden im Bundesheer Grundwehrdiener und Miliz aktiviert und derzeitige Zivildiener verlängert. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (VP) schwor am Sonntag alle Soldaten auf den Einsatz ein: "Die Republik und unsere Mitbürger brauchen euch jetzt."

Dramatischer Appell von Kurz

Die Botschaft, dass die Krise nur gemeinsam zu bewältigen sei, unterstrich die Tatsache, dass die Gesetzesbeschlüsse im Parlament einstimmig fielen.

Video: Bundeskanzler Sebastian Kurz im "ZiB 2 Spezial" über die Maßnahmen der Bundesregierung:

Am Abend wandte sich Kanzler Kurz nochmals via TV mit einem dramatischen Appell an die Bevölkerung: "Wir müssen uns vor Augen führen, dass in unserem Nachbarland Italien das Gesundheitssystem vor dem Zusammenbruch steht. Wo die Sterbenden sich von ihren Angehörigen via Handy verabschieden müssen, da die Ansteckungsgefahr sonst zu hoch ist. Wo die Ärzte entscheiden müssen, wer noch eine lebensrettende Behandlung bekommt und wer nicht." Daher sei es wichtig, dass Österreich nun zusammenstehe und auf Notbetrieb umschalte, um diese Krise zu bewältigen. (jabü)

Mehr zum Thema

Was die Bürger bewegt

> Video: Interview mit Landeshauptmann Thomas Stelzer

Die Lage weltweit

"Wir bewirken Wunder mit Zusatz-Intensivbetten"

Ausnahmezustand im Iran: 175.000 Verdachtsfälle unter 7,5 Millionen Iranern

Impfstoff-Streit zwischen den USA und Deutschland: US-Präsident Trump soll Tübinger Forscher mit viel Geld nach Amerika locken

Die aktuellen Entwicklungen im Liveblog:

var liveblog={load:function(e,t){

var a=document,l=a.createElement("script"),

o=a.getElementsByTagName("script")[0];

return l.type="text/javascript",l.onload=t,l.async=!0,l.src=e,o.parentNode.insertBefore(l,o),l}};

liveblog.load("https://apa.liveblog.pro/apa/3.3.4/angular/parent-iframe.js?"+parseInt(new Date().getTime()/900000,10),function(){"function"==typeof

liveblog.loadCallback&&liveblog.loadCallback()});