Ab elf Uhr beraten Bund und Länder mit Experten - Nehammer beharrt auf Impfpflicht

Seit mehr als sieben Wochen gilt für ungeimpfte Personen in Österreich ein harter Lockdown. Sie dürfen zwar für den "täglichen Gebrauch einkaufen", dürfen aber sonst keine Geschäfte betreten, nicht in Restaurants oder Hotels gehen. Daran wird sich auch in nächster Zeit kaum was ändern. Weitere Verschärfungen für Geimpfte sind laut APA-Informationen vorerst nicht geplant.

Die "gesamtstaatliche Covid-Krisenkoordination" (Gecko) hat laut Informationen der APA in ihrer Sitzung am Dienstagnachmittag keine speziellen Empfehlungen für konkrete Maßnahmen abgegeben. Es wurden von dem Expertengremium demnach Zahlen, Daten und Fakten aufbereitet und Einschätzungen als inhaltliche Grundlage für Entscheidungen der Politik vorgenommen.

Die Bundesregierung will heute ab 11 Uhr mit den Landeshauptleuten und der Gecko-Spitze - der Generaldirektorin für öffentliche Gesundheit, Katharina Reich und Generalmajor Rudolf Striedinger - angesichts der rasant wachsenden Omikron-Welle über weitere Maßnahmen entscheiden. Die Regierungsspitze, Reich und Striedinger werden im Kanzleramt vor Ort sein, die Landeshauptleute und weitere Experten per Video zugeschaltet. Die Sitzung ist bis 13 Uhr geplant, danach soll es eine Pressekonferenz geben.

Lockdown soll kein Thema sein

Kein Thema dürfte nach Informationen der APA ein neuerlicher harter Lockdown sein. Vielmehr soll es etwa um eine Änderung der Quarantäneregeln für Kontaktpersonen gehen. Zuletzt mehrten sich ja angesichts der rasanten Verbreitung der Omikron-Variante aus den Ländern und der Wirtschaftskammer die Rufe nach einer Lockerung der Quarantäneregeln, auch der Epidemiologe Gerald Gartlehner sprach sich dafür aus. Argumentiert wird damit, dass andernfalls die Gefahr droht, dass das ganze Land stillsteht.

Mückstein: FFP2-Masken auch im Freien und Homeoffice

Die neue Corona-Variante Omikron lässt die Neuinfektionszahlen jedoch bereits in die Höhe schnellen. "Wir müssen Omikron abbremsen und das Land am Laufen halten", sagte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein am Mittwoch auf Twitter. Er rät: "Tragen Sie Maske auch im Freien, wenn sich der 2m-Abstand nicht ausgeht. Eine gut sitzende FFP2 ist nach wie vor ein wesentlicher Schutz." Wenn möglich, solle vom Homeoffice aus gearbeitet werden. Und: "Schützen Sie sich mit der Impfung."

Die neun Landesärztekammer-Präsidenten forderten am Mittwoch in einer Aussendung ebenfalls eine schnelle Anpassung der Quarantäneregeln. Dreifach geimpfte Menschen müssten als K2-Kontaktpersonen gelten, zudem sollte eine verhängte Quarantäne bei Symptomlosigkeit nach fünf Tagen enden, hieß es. Viele Daten, die bei der Omikron-Variante einen guten Impfschutz für dreifach Geimpfte sowie ein allgemein leicht geringeres Risiko eines schweren Verlaufes zeigen, würden diese Anpassungen vertretbar machen.

Kommt Lockerung der Quarantäneregeln?

Es sei klar, dass eine Lockerung der Quarantäneregeln eine gewisse Gratwanderung bedeute, meinten die Ärztevertreter. Aber es gebe keine andere realistische Route: "Sonst stehen wir bald vor einem weiteren Lockdown - diesmal aber nicht, weil er medizinisch und epidemiologisch alternativlos ist, sondern weil zu viele Menschen gleichzeitig in Quarantäne bleiben müssen und damit das öffentliche Leben zusammenbricht." Abstand halten, Händehygiene und vor allem das Tragen von FFP2-Masken in Innenräumen seien bei der infektiöseren Omikron-Variante "von höchster Wichtigkeit", erinnerten die Ärztevertreter außerdem.

Kaiser: "Würde all das konterkarieren, was über 22 Monate bisher passiert ist."

Der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) meinte am Mittwoch bei einer Pressekonferenz, angesichts der Omikron-Welle gelte es nun, Krankenhäuser und kritische Infrastruktur vor einer Überlastung zu schützen. Aspekte wie Quarantäne, eine Quarantäneverkürzung und Freitestmöglichkeiten würden geprüft und mit Experten diskutiert werden. Menschenleben zu schützen sei als wichtigstes Grundprinzip zu betrachten. Der Option einer raschen Durchseuchung der Bevölkerung erteilte Kaiser denn auch eine Absage: Er könne sich nicht vorstellen, "dass es irgendjemanden gibt, der sagt, man kann das ohne Maske, mit den oftmals verpönten Coronapartys oder sonst irgendwie machen, nur dass wir schnell durchseucht sind. Das würde all das konterkarieren, was über 22 Monate bisher passiert ist."

Kanzler einmal mehr für Impfpflicht

Der Epidemiologe Gerald Gartlehner von der Donau-Uni Krems plädiert für eine Neubewertung der Impfpflicht. Man müsse davon ausgehen, dass man nach der Omikron-Welle ein Ausmaß an Immunität in der Bevölkerung haben werde, "wie wir es noch nie hatten", sagt Gartlehner. "Daher muss man die Impfpflicht nach der Omikron-Welle wahrscheinlich neu bewerten." Auch Sozialpartner, Gewerkschaft und Industriellenvereinigung kritisieren eine Impfpflicht. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) will trotz der aufgekommenen Diskussion über die rechtliche Haltbarkeit der Impfpflicht angesichts der grassierenden Omikron-Variante an dieser festhalten. "Die Impfpflicht wird kommen, alle Experten sind sich über die hohe Schutzwirkung auch gegen Omikron und Hospitalisierungen einig", wurde der Kanzler in der "Kronen Zeitung" zitiert. Kritik daran kam postwendend von FPÖ-Chef Herbert Kickl.

Kickl: Je unwirksamer die Impfung, desto sturer die Regierung

Er kritisierte das "eiserne Festhalten" Nehammers am "Impfzwang". Dieser sei weder rechtlich noch medizinisch haltbar. "Je weniger wirksam diese Corona-Impfung ist, desto sturer wird die Regierung", so der FPÖ-Chef: "Kanzler Nehammer und Co beweisen mit ihrer Haltung, dass es ihnen nicht ums Wohl der Bevölkerung geht, sondern um Rechthaberei, Bevormundung und Spaltung der Gesellschaft."