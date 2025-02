Ab 16 Uhr live: Pressestatement von ÖVP-Chef Stocker

Die blau-schwarzen Koalitionsverhandlungen sind geplatzt. Nachdem FPÖ-Obmann Herbert Kickl am Nachmittag – wie berichtet – in der Hofburg den Auftrag zur Regierungsbildung zurückgelegt hat, tritt gegen 16 Uhr ÖVP-Bundesparteiobmann Christian Stocker in der Wiener Parteizentrale vor die Presse. Wir übertragen per Livestream:

