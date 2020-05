Der Fahrplan zur Eröffnung der Hotellerie

Neben den Beherbergungsbetrieben dürfen auch Freizeiteinrichtungen wie Bäder am 29. Mai wieder aufsperren, wurde am Montag bei einer Pressekonferenz bekannt gegeben. Zu den schon lange erwarteten Rahmenbedingungen für die Öffnung der Hotellerie legten Ministerin Elisabeth Köstinger (Tourismus, ÖVP) und Rudolf Anschober (Gesundheit, Grüne) Details vor. Mehr dazu in Kürze.

