Ab 13:30 Uhr live: FPÖ präsentiert Walter Rosenkranz als Hofburg-Kandidaten

Seit Dienstagabend wissen wir: Volksanwalt Walter Rosenkranz ist der Kandidat der FPÖ für die Bundespräsidentenwahl am 9. Oktober. Der 59-jährige Niederösterreicher wurde auf Vorschlag von Parteichef Herbert Kickl vom Parteipräsidium einstimmig nominiert. Am Mittwoch präsentiert der FPÖ-Chef den – überraschenden – Hofburgbewerber in einer Pressekonferenz. Wir übertragen ab 13:30 Uhr live aus dem DC Tower in Wien:

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Wer ist Walter Rosenkranz? Ein Portrait: