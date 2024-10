Ab 13 Uhr: Van der Bellen gibt Statement ab

Nachdem am Montag noch einmal alle drei Parteichefs der größten Regierungsparteien beim Bundespräsidenten zu einem Gespräch geladen waren, wird Alexander Van der Bellen nun am Dienstag über die weitere Vorgehensweise informieren. Um 13 Uhr soll er vor die Medien treten und "weitere Schritte" erklären, wie es in einer Aussendung seitens der Präsidentschaftskanzlei heißt.

Zuvor hatte Van der Bellen gleich zu Wochenbeginn nacheinander FPÖ-Obmann Herbert Kickl, ÖVP-Chef Karl Nehammer und SPÖ-Vorsitzenden Andreas Babler in der Hofburg getroffen. Eine Festlegung, wie es nun weitergeht, gab es am Montag noch nicht.

