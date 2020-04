Was Öffi-Nutzer jetzt beachten sollten

Infrastrukturministerin Leonore Gewessler (Grüne) präsentierte am Mittwoch gemeinsam mit vida-Vorsitzender Roman Hebenstreit und Thomas Scheiber, Obmann des WKO Fachverbands der Schienenbahnen, Verhaltensregeln für Öffi-Nutzer. Die sogenannte "Fahrgastcharta" soll einen klaren Rahmen für die sichere Nutzung von Bus, Bim und Bahn in ganz Österreich schaffen. Sie wird in allen Öffentlichen Verkehrsmitteln gelten und beinhaltet folgende Punkte:

Vor der Fahrt: Öffentliche Verkehrsmittel sollten nur genutzt werden, wenn man sich gesund fühlt. Tickets sollen online oder am Automaten gekauft werden, der Sicherheitsabstand an Haltestellen ist einzuhalten Währender Fahrt: Das Tragen von Mund-Nasen-Schutz bleibt verpflichtend, der Sitzplatz sollte möglichst spät verlassen werden, auf Sicherheitsabstand ist zu achten Nach der Fahrt: Einweg-Masken sind zu entsorgen bzw. wiederverwendbare Masken sollen gewaschen werden