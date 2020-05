Ab 11.30 Uhr live: Anschober über Pro und Contra zur Öffnungsstrategie

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) und Experten des Beraterstabs der Coronavirus-Taskforce informieren in einer Pressekonferenz am heutigen Montag um 11.30 Uhr über Pro und Contra zur Öffnungsstrategie. Außerdem gibt es Einblicke in Überlegungen und Strategien hinsichtlich einer möglichen zweiten Infektionswelle. Wir berichten live:

