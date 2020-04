Ab 10.30 Uhr: Strache spricht über sein Comeback

Der durch die Ibiza-Affäre gefallene Ex-Vizekanzler und Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache gibt am heutigen Donnerstag seine erste Pressekonferenz für seine neue Partei, die Allianz für Österreich (DAÖ). Diese Wiener FPÖ-Abspaltung will bei der Wahl im Herbst abräumen, Straches klare Ansage: Er will Wiener Bürgermeister werden. Für heute wurde uns ein "Rückblick und Ausblick" versprochen.

Zum Livestream:

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Heinz-Christian Strache Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.