Ab 10 Uhr live: SPÖ beschließt Bundesliste

Die SPÖ trifft sich am Samstag in Wien zu einem "kleinen Parteitag", einem so genannten Bundesparteirat, um ihre Bundesliste und ihr Wahlprogramm abzusegnen.

Parteichefin Pamela Rendi-Wagner ist für Listenplatz eins designiert. Hinter ihr folgt der Vorsitzende der sozialdemokratischen Gewerkschafter Rainer Wimmer.

Wir übertragen live ab 10 Uhr: