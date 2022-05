94,4 Prozent für Ludwig: "Da muss es rascheln"

Ludwig will weiter auf den "Wiener Weg" setzen, wie er in seiner Rede ankündigte. Das gelte sowohl für das Pandemiemanagement als auch für Bereiche wie Wohnen, Bildung, Teuerung und Verkehr. "Die Pandemie ist nicht vorbei", begann Ludwig seine Rede. Die in Wien strengeren Corona-Maßnahmen samt Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln verteidigte er.

Für die anstehenden Kollektivvertragsverhandlungen forderte Ludwig eine deutliche Lohnerhöhung: "Da muss es klingeln... Nein, das ist zu wenig: Da muss es rascheln."

Das 365-Euro-Jahresticket für die Wiener Linien will Ludwig auch künftig beibehalten , aber es werde auch neue Straßen brauchen, sprach er eines der Hauptkonfliktthemen an. Sowohl Lobautunnel als auch Stadtstraße verteidigte der Bürgermeister: Projekte wie die Donauquerung als Brücke über die Lobau habe man verworfen, aber zu dem 60 Meter unter der Lobau verlaufenden Tunnel könne man nun guten Gewissens sagen, dass diese nicht beeinträchtigt werde. "Ist das Betonpolitik?", fragte Ludwig rhetorisch.

Regierung ein "Krisenfall"

SPÖ-Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner nutzte ihre Rede, um zum einen die Politik Ludwigs zu würdigen – und um jene der Bundeskoalition zu zerpflücken. "In dieser krisenhaften Zeit sind wir alle Zeugen einer Bundesregierung, die selbst zum Krisenfall geworden ist." Auch die SPÖ-Vorsitzende verwies auf die Teuerung, die in vielen Bereichen zu spüren sei. "Nur die Ausreden dieser Bundesregierung werden immer billiger", sagte Rendi-Wagner.