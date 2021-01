Die Bundesregierung schickt den rund 1,7 Millionen über 65-Jährigen in Österreich jeweils zehn FFP2-Masken gratis per Post. Angekündigt worden war das Anfang Dezember. 786.000 Personen haben bis Dienstag ihre Masken bekommen, teilt das Gesundheitsministerium auf OÖNachrichten-Anfrage mit. Für 101.000 Personen befinden sich die Masken „derzeit in Auslieferung“, heißt es: „Die Masken werden gleichmäßig über die Postverteilerzentren in den Bundesländern verteilt.