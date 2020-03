 Ex-FP-Aufsichtsrat: "Es ist unangenehm, so abberufen zu werden"

Knapp zwei Jahre war der Steyrer Siegfried Stieglitz auf einem FP-Ticket Aufsichtsratsmitglied der staatlichen Autobahnholding Asfinag, bis er vorige Woche von Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) entfernt wurde. "Selbstverständlich ist das unangenehm, auf diese Art und Weise abberufen zu werden", teilt Stieglitz nun über einen Sprecher mit: "Vor allem, weil ich mir nichts zu Schulden habe kommen lassen. Ich habe ein einwandfreies Leumundszeugnis." Dagegen wehren werde er sich aber nicht. Es sei das gute Recht einer Ministerin, ein Aufsichtsratsmitglied abzuberufen.

Wie berichtet, hat Stieglitz rund um seine Bestellung in den Aufsichtsrat unter dem damaligen Verkehrsminister Norbert Hofer (FP) insgesamt 20.000 Euro an den FP-nahen Verein "Austria in Motion" gespendet. Die Korruptionsstaatsanwaltschaft plant Ermittlungen gegen Hofer wegen des Verdachts der Bestechlichkeit. Dieser bestreitet die Vorwürfe, es gilt die Unschuldsvermutung.

Stieglitz: "Ich habe den Verein gefördert, da mir der Vereinszweck gefallen hat, einen gewissen politischen Diskurs in Österreich zu unterstützen. An eine Partei habe und hätte ich nie gespendet. Ich bin auch kein Parteimitglied."

Stieglitz ist seit 25 Jahren in der Immobilienbranche tätig. Er investiert in Handelsflächen und Einkaufszentren und entwickelt diese.

Zur Unternehmensgruppe des 50-Jährigen gehören zwölf Gesellschaften, in denen Projekte vor allem in Wien und Niederösterreich abgewickelt werden. Die Adresse der Firmen lautet häufig auf Stadtplatz 22 in Steyr und ist damit ident mit jener der Rechtsanwaltskanzlei Wetzl & Partner. Denn seit 15 Jahren ist der Anwalt und Casa-Moda-Chef Wilfried Wetzl Stieglitz’ engster Geschäftspartner. Die beiden kennen einander schon aus der Jugend. In Gesellschaften wie "West Inzersdorf", "GBM General Bau Management" und "Südring Center" sind sie jeweils Geschäftsführer und über ihre Privatstiftungen Hälfte-Eigentümer, wie aus dem Firmenbuch hervorgeht. 2015 haben sie etwa drei alte Baumax-Standorte in Wien-Inzersdorf, Wien-Stadlau sowie St. Pölten-Süd übernommen und dort neue Fachmarktzentren aufgebaut.

Von 1997 bis 2003 war Wetzl auf einem FP-Ticket im Gemeinderat in Steyr. Nach dem blauen Knittelfeld-Putsch 2002 habe er sich aber "von der Politik abgewandt", sagt Wetzl, der kein Parteimitglied ist.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Norbert Hofer Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.