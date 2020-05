In den nächsten Tagen sollte Österreichs Bundesregierung Klarheit in Sachen Corona-App schaffen. Erwartet wird eine Kampagne für die Nutzung der "Stopp Corona"-App des Roten Kreuzes. Diese wurde bisher rund 600.000 Mal heruntergeladen (was noch deutlich zu wenig ist für hohe Effektivität) und ist technisch fast ausgereift. Potenzielle Nutzer sind aber noch verunsichert.