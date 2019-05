8. Mai: "Seid glücklich und dankbar"

Unter dem Titel "Umbruch Aufbruch Europa" zelebrierten gestern die Festredner den 74. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkrieges und der NS-Terrorherrschaft. Im Mittelpunkt stand das Gedenken an die Opfer der Shoa.

Der Historiker Manfried Rauchensteiner spannte den Bogen von Österreichs Unabhängigkeitserklärung am 27. April 1945 über die Kapitulation der Wehrmacht am 8. Mai 1945 bis zu Österreichs EU-Beitritt 1995. Diese europäische Einigung habe "uns zweifellos friedliche Zeiten beschert", so der Schluss des Hauptredners.

"Seid glücklich und dankbar, Österreicher zu sein, eingebettet in dieses wunderbare Friedensprojekt", sagte die Zeitzeugin Gerda Frey, die als jüdisches Kind nur durch eine lange Flucht nach Ungarn und dank der Hilfe einer Bäckerfamilie überlebt hat. Ihre mahnende Bitte: "Trennt nicht die Menschen in wir und die anderen. Es kann jedem passieren, dass man einmal zu den anderen abgestempelt wird". Helga Kinsky, die das Ghetto Theresienstadt, Konzentrationslager und Zwangsarbeit überlebt hat, appellierte an die Jugendlichen, sich "für Politik zu interessieren und keine plakativen Sager zu akzeptieren".

Für Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) gilt es am 8. Mai, sich der "dunkelsten Stunden der Geschichte" zu erinnern und jeder Form des Antisemitismus entschieden entgegenzutreten. Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FP) nannte die Shoa "das grausamste Gesicht des NS-Terrorregimes". Er verneige sich "vor all jenen, die in dieser Zeit dieses furchtbare Schicksal tragen mussten".

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Heinz-Christian Strache Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.