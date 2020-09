Regierungs-PK im Livestream: Weitere Verschärfungen ab Montag in Kraft

Kurz vor Mittag kündigte das Kanzleramt überraschend für 14 Uhr eine Pressekonferenz des virologischen Quartetts, Bundeskanzler Sebastian Kurz, Innenminister Karl Nehammer (beide VP), Vizekanzler Werner Kogler und Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) an. Auslöser dürfte die weitere Steigerung bei den Neuinfektionen sein: Von gestern auf heute verzeichnete das Innenministerium wieder 780 neue Fälle, davon 366 in Wien – einer der höchsten Werte seit Beginn der Pandemie.

Anschober hatte gestern nach dem Ministerrat erklärt, dass Einschränkungen für private Treffen derzeit geprüft würden, welche Maßnahmen aber heute verkündet werden, ist noch offen.

Kurz, Kogler, Anschober und Nehammer treten um 14 Uhr vor die Presse. Wir übertragen im Livestream.

Erste Details aus der Pressekonferenz

Es gibt eine exponentielle Zunahme der Zahlen, sagt Bundeskanzler Sebastian Kurz. "Wir müssen jetzt reagieren, um einen zweiten Lockdown zu verhindern", so Kurz.

Ansteckungen würden vor allem indoor - im privaten Kontakt, bei privaten Feiern jeglicher Art - stattfinden.

Daher beschloss die Regierung folgende drei Maßnahmen für ganz Österreich, gültig ab Montag, 0 Uhr:

1. Soziale Kontakte müssen reduziert werden: Sämtliche Feiern, Privatveranstaltungen im Innenbereich werden mit zehn Personen beschränkt. Draußen gilt eine Grenze von 100 Personen. Ausgenommen: Begräbnisse.

2. Gastronomie: Wie bisher verordnet Konsumation indoor nur im Sitzen, maximal zehn Personen an einem Tisch. Kein stehender Barbetrieb. Maskenpflicht in der Gastronomie "dort, wo Bewegung ist".

3. Pflicht zum Mund-Nasen-Schutz: im Handel, bei Dienstleistungen, auf Märkten, bei Messen und religiösen Feiern, in öffentlichen Verkehrsmitteln, in der Gastronomie, in öffentliche Ämtern.

Mehrwertsteuersenkung auch 2021

"Die Lage ist ernst", sagt auch Vizekanzler Werner Kogler. Der Großteil sei auf den privaten Bereich zurückzuführen. Im Kultur- und Sportbereich bleibt es bei den bestehenden Zuschauer-Limits: 3000 Personen im Freien, drinnen gilt eine Obergrenze von 1500 Besuchern. Koglers Appell: "Hausverstand und Eigenverantwortung!"

"Wir testen mehr denn je", teilt Gesundheitsminister Rudi Anschober mit - in den vergangenen 24 Stunden wurden österreichweit mehr als 15.000 Tests durchgeführt. "Die Kurve der neuen Fälle muss uns Sorge bereiten." Das Durchschnittsalter der positiv getesteten Personen liege bei 34, 35 Jahren. Bei den Hospitalisierungen sei ein Zuwachs zu verzeichnen. Die Haupt-Ansteckungsbereiche: Bars und Feiern über die Sperrstunde hinaus, Veranstaltungen, Privatfeiern und Märkte.

Innenminister Karl Nehammer: "Das Virus ist leider wieder auf der Überholspur."

Wir berichten weiter aktuell.

124 neue Fälle in Oberösterreich

Zum ersten Mal seit 2. April gibt es in Oberösterreich wieder mehr als 100 neue Covid-Fälle innerhalb von 24 Stunden. Die Zahlen sind in den vergangenen Tagen kontinuierlich gestiegen: Nach 57 positiven Testungen am Dienstag lag die Zahl am Mittwoch bei 84, heute verzeichnete das Land mit 124 neuen Fällen erneut eine deutliche Zunahme.

Bundesweit lag die Zahl der aktiven Fälle am Donnerstag mit 7.051 deutlich über dem Wert am Mittwoch (6.600). Insgesamt sind bisher 35.853 Personen als positiv getestet registriert worden, 28.044 gelten als genesen. 758 Menschen sind seit Ausbruch der Pandemie an den Folgen des Corona-Virus verstorben.

Bisher 1,4 Millionen Testungen

Stabil ist die Lage im Spitalsbereich. 319 Personen waren am Donnerstag aufgrund des Coronavirus im Krankenhaus, zwei weniger als am Vortag. 55 mussten auf Intensivstationen betreut werden, um eine Person mehr als am Mittwoch.

15.272 PCR-Tests sind österreichweit in den vergangenen 24 Stunden eingemeldet worden, womit man mittlerweile seit Ausbruch der Pandemie bei knapp 1,4 Millionen abgewickelten Testverfahren hält. Am Fleißigsten innerhalb der 24 Stunden wurde nach wie vor in Wien getestet (6.424), deutlich abgeschlagen folgen Niederösterreich (2.159), die Steiermark (1.675) Oberösterreich (1.670) und Tirol (1.105). Schlusslicht beim Testen ist aktuell Kärnten, wo 415 Tests gemeldet wurden. Auf 492 brachte es Salzburg, 563 wurden im Burgenland und 760 in Vorarlberg registriert.

Maskenpflicht auf Wiens Märkten ab Samstag

Auf den Wiener Märkten ist ab Samstag angesichts der steigenden Coronavirus-Fallzahlen das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes vorgeschrieben. Das teilte Umweltstadträtin Ulli Sima (SPÖ) am Donnerstag mit. Auch Maßnahmen in Sachen Abstandsregeln werden wieder intensiviert.

