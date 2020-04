75 Jahre Zweite Republik: "Neues Kapitel" für Österreich

Heute vor 75 Jahren feierte die Republik Österreich ihre Wiederauferstehung nach dem Zweiten Weltkrieg: Mit der Proklamation der Selbstständigkeit durch Karl Renner (SP), Chef der provisorischen Staatsregierung, wurde die NS-Herrschaft beendet.

Ein dreiviertel Jahrhundert später spricht der amtierende Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) neuerlich von einer "Wiederauferstehung". Nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie und den damit verbundenen massiven Einschränkungen seien nun "Hoffnung und Optimismus" angebracht, wie Kurz in seiner heutigen Rede zur Feier des Republiksjubiläums vermitteln will.

Der Festakt muss freilich reduzierter ausfallen als geplant. Zwar wird die Regierungsspitze und später auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen traditionell Kränze am Burgtor ablegen, die Begleitmusik durch die Garde des Bundesheeres entfällt aber heuer. Stattdessen wird im Kanzleramt ein Quartett der Wiener Philharmoniker aufspielen, danach wendet sich Kurz an die Bevölkerung, der Festakt wird live übertragen.

Zum Start ins 76. Jahr will Kurz "ein neues Kapitel" für das Land aufschlagen, nach der Phase von "Verzicht, Entbehrung und Einsamkeit, die viel abverlangt hat", werde nun der Weg zurück beginnen. Kurz’ zentrale Botschaft: Die Regierung werde alles tun, "um Menschen in Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit wieder rasch in volle Beschäftigung zu bringen".

Mit Mutzuspruch und einem Appell zum Zusammenhalt meldete sich auch die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures (SP) anlässlich des Jubiläums zu Wort. "Wir stehen vor einer der größten Bewährungsproben der Zweiten Republik. Die Geschichte lehrt uns, dass wir diese Krise mit Zusammenhalt und Solidarität meistern können", sagte sie.

Der Dank gehöre, so Bures, "den Generationen vor uns", nun müsse man gemeinsam am Wiederaufbau arbeiten. Nicht vergessen dürfe man den Rechtsstaat: "Die Grundsäulen der Demokratie, Gewaltentrennung, Rechtsstaatlichkeit und die Grund- und Freiheitsrechte sind keine Selbstverständlichkeit, sondern müssen täglich verteidigt werden", das gelte ganz besonders auch in der aktuellen Krise, mahnte Bures.