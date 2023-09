Roter Protest gegen Linzer SPÖ: Zu wenig Distanz zu Rechtsextremismus?

Stein des Anstoßes ist die Bestellung von Ulrich Püschel (FPÖ) zum Städtischen Direktor für Gesundheit und Sport, die OÖNachrichten haben berichtet. Der 36-jährige Gmundner übernimmt ab 1. Oktober die Position von Dietmar Nemeth. Püschel setzte sich beim Hearing gegen sechs weitere Kandidaten durch, der Vorschlag der Hearing-Kommission fiel einstimmig aus. Püschel ist seit 2015 am Magistrat tätig, wo er zunächst als Büroleiter des damaligen Infrastrukturreferenten Markus Hein (FP) arbeitete, ehe er 2021 die Abteilungsleitung der Straßenverwaltung übernahm.

Auch Gerstorfer und Ackerl unterschrieben

Die teils hochrangigen Parteimitglieder werfen Bürgermeister Klaus Luger (SP) und Stellvertreterin Karin Hörzing (SP) vor, bei der Bestellung Püschels "prinzipienlos" vorgegangen zu sein und kritisieren, dass Luger und Hörzing dessen Einsetzung unterstützt hätten. Unter den Unterzeichnenden finden sich unter anderen Politiker wie die ehemaligen Minister Ferdinand Lacina und Erwin Buchinger, Birgit Gerstorfer, Josef Ackerl, zahlreiche Gewerkschafterinnen und aktive Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, aber auch Künstler wie Schriftsteller Robert Menasse und Schauspieler Harald Krassnitzer, wie der "Standard" am Mittwoch als erster berichtet.

Ulrich Püschel Bild: privat

Schon 2019 schaffte es Püschel in die Medien: Wie die OÖN berichteten, kam damals ein Foto Püschels bei der Teilnahme an einer Identitären-Demonstration an die Öffentlichkeit. Der FPÖ-Mann trat auch als Vertreter der Veranstalter des umstrittenen Kongresses "Die Verteidiger Europas" 2018 in Aistersheim auf. Außerdem schien er damals als Miteigentümer des weit rechts stehenden und russlandfreundlichen Hochglanzblattes "Info-Direkt" auf.

Mehr zum Thema Innenpolitik Spender oder Mitglied der Identitären? BVT bringt FP-Funktionäre in Nöte WIEN. Geheimdienst-Berichte weisen auf weitere Verflechtungen in der Regierungspartei hin. Spender oder Mitglied der Identitären? BVT bringt FP-Funktionäre in Nöte

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper