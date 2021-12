500 Euro für den Booster? "Keine Denkverbote"

Das neue Corona-Beratungsgremium "Gecko" hat in seiner Sitzung am Montagabend, bei der auch die Sozialpartner dabei waren, Untergruppen zur Behandlung wichtiger Themen wie Impfen, Testen, Spitäler, Arzneimittel eingesetzt, hieß es gestern aus informierten Kreisen. Man sei zur Einschätzung gekommen, dass vorerst keine weiteren Verschärfungen der Corona-Maßnahmen nötig seien.

Ein möglicher Anreiz, um angesichts der Omikron-Variante die (Dritt-)Impfungen anzukurbeln, ist das Auszahlen von Prämien an die Impflinge. Die SPÖ hatte 500 Euro pro Booster vorgeschlagen. Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) zeigte sich zuletzt "offen" dafür. Auf OÖN-Anfrage teilt Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) mit, dass es neben Überzeugungsarbeit "keine Denkverbote" gebe und verschiedenste Lösungsansätze diskutiert würden. Ein Beitrag zur Erhöhung der Impfrate sei wichtig für die Gesellschaft.

Auch aus dem Büro von Bundeskanzler Karl Nehammer (VP) heißt es, dass er allen Vorschlägen, die dazu beitragen sollen, die Impfquote zu erhöhen, offen gegenüberstehe. Es gebe zahlreiche Ideen, auch jene einer Prämie. Das Gecko-Gremium habe "den Auftrag erhalten, die Vorschläge zu sammeln und eine Bewertung vorzunehmen". (az)

Lugner City schlägt Stephansdom

Es ist nicht alltäglich, dass nach einer Impfung der Chor das Halleluja anstimmt oder Orgelklänge ertönen. In Wien wurde bereits im August in der Barbarakapelle im Stephansdom mit den Corona-Impfungen begonnen. Ohne Termin können sich Interessierte impfen lassen, nicht selten findet parallel ein Gottesdienst statt. Der Andrang ist groß, längere Wartezeiten werden in Kauf genommen.

Das Angebot an ungewöhnlichen Impforten ist in der Bundeshauptstadt groß. Die Hofburg öffnete bereits ihre Pforten, es gibt Impfbim und Impfschiff, oder es wird auch im pittoresken Amalienbad der Stich durchgeführt. Hinzu kommen großflächige Impfstellen wie im Austria Center.

Auf Platz eins der außertourlichen Angebote liegt aber nicht der Stephansdom (31.604 Impfungen), sondern die Lugner City mit 32.297 Impfungen. Platz drei belegt die Technische Universität, gefolgt von diversen Shopping-Centern. Das Impfangebot beschränkt sich außerdem nicht auf christliche Glaubensstätten. Auch vor Moscheen standen in der Bundeshauptstadt die Impfbusse.

In Oberösterreich wird nicht im Neuen Dom geimpft, stattdessen gab es Angebote in Pfarrheimen, bei LASK-Fußballspielen oder generell bei Sportveranstaltungen. Das erfolgreichste Impf-Pop-Up in Oberösterreich ist die Plus-City in Pasching mit rund 27.500 Impfungen, gefolgt von der Passage in Linz mit 25.000 Corona-Stichen.

Auch über den Jahreswechsel gibt es in Oberösterreich die Möglichkeit, sich immunisieren zu lassen. Zwischen 31. Dezember und 2. Jänner werden etwa täglich neun Impfstraßen (Mattighofen, Wels, Bad Ischl, Bad Zell, Zell an der Pram, Großraming, Bad Leonfelden, Windischgarsten, St. Georgen im Attergau) geöffnet sein. (gana)